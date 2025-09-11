Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει»

Ρητή ήταν η δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής για την προώθηση του αμφιλεγόμενου εποικιστικού σχεδίου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όσον αφορά στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεμήνυσε εκ νέου σήμερα Πέμπτη 11.09.2025 πως «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», την ώρα που σφίγγει ολοένα και περισσότερο ο κλοιός των δυνάμεων του Ισραήλ στη Γάζα, και προωθείται το έργο επικοισμού στην Δυτική Όχθη.

«Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας: δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα από την ισραηλινή κυβέρνηση, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που συνορεύει με την Ιορδανία, συνεχίζεται από το 1967, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Εντάθηκε επί Νετανιάχου, ιδίως αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο ημέρες, έγινε τρομοκρατική επίθεση σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, όταν 2 ένοπλοι Παλαιστίνιοι με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, άνοιξαν πυρ μέσα σε λεωφορείο. Οι δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης εξουδετερώθηκαν, ενώ υπήρξαν νεκροί και τραυματίες.