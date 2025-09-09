Κόσμος

Η εκδίκηση του Ισραήλ για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ με τους 6 νεκρούς: Κατεδαφίζονται σπίτια στα χωριά των δραστών

Θα ακυρωθεί η άδεια εργασίας τουλάχιστον 750 ανθρώπων - Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες κυρώσεις σε συγγενείς ή συγχωριανούς δραστών επιθέσεων ως μέσο αποτροπής
Διασώστες
Διασώστες επιχειρούν στο σημείο όπου έγινε η τρομοκρατική επίθεση / REUTERS/Ammar Awad

Σκληρή απάντηση στους 2 Παλαιστίνιους δράστες που έκαναν τη Δευτέρα (08.09.2025) τρομοκρατική επίθεση σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, θα δώσει το Ισραήλ. Οι αρχές ετοιμάζονται να κατεδαφίσουν σπίτια στα χωριά των δραστών αλλά και να ακυρώσουν τις άδειες εργασίας εκατοντάδων συγγενών και συγχωριανών τους.

Οι δύο Παλαιστίνιοι, που κατάγονταν από τα χωριά Κατάνα και Κουμπέιμπα στη Δυτική Όχθη, έκαναν χθες την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ, σκοτώνοντας με όπλα 6 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 20. Σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι ζήτησε την επιβολή κυρώσεων εις βάρος συγγενών και συγχωριανών των δραστών.

Τρύπες
Άνθρωποι τραβούν φωτογραφίες τις τρύπες που προκλήθηκαν από τις σφαίρες των δραστών / REUTERS/Ammar Awad

Κάθε κτίσμα που έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια στα δύο αυτά χωριά θα κατεδαφιστεί και θα ακυρωθεί η άδεια εργασίας στο Ισραήλ 750 ανθρώπων.

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί την κατεδάφιση των σπιτιών που ανήκουν σε συγγενείς ή συγχωριανούς δραστών επιθέσεων ως μέσο αποτροπής. Παλαιστίνιοι και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις ενέργειες αυτές ως συλλογική τιμωρία, η οποία απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο.

Αστυνομία
Ισραηλινοί αστυνομικοί στο σημείο της επίθεσης ενώ κείτονται τα θύματα στη μέση του δρόμου / REUTERS/Ronen Zvulun

Οι δύο δράστες της χθεσινής επίθεσης εξουδετερώθηκαν επί τόπου. Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν κάτοικο της Ανατολικής Ιερουσαλήμ ο οποίος είναι ύποπτος ότι «βοήθησε τους δράστες να φτάσουν στο σημείο της επίθεσης» και πρόσθεσε ότι συνεχίζει να ερευνά για τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Άμυνας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι θα επεκταθεί ο κατάλογος των κοινοτήτων, οι Ισραηλινοί κάτοικοι των οποίων θα μπορούν να λάβουν άδεια οπλοφορίας.

«Με αυτή τη φρικτή επίθεση αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι τα όπλα σώζουν ζωές, καθώς δύο ένοπλοι πολίτες, που έφεραν όπλα με βάση τη μεταρρύθμιση της οποίας ηγούμαστε, εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες», τόνισε.

