Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε χάρτες για την προσάρτηση εδαφών στη Δυτική Όχθη

«Σιγή ιχθύος» από το γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τους χάρτες
Ισραηλινοί στρατιώτες στην Δυτική Όχθη
Ισραηλινοί στρατιώτες στην Δυτική Όχθη / REUTERS / Mussa Qawasma

Έντονες αντιδράσεις στον αραβικό κόσμο έχει προκαλέσει η κίνηση του Υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ, ο οποίος αποκάλυψε σήμερα (03.09.2025) χάρτες που δείχνουν την προσάρτηση εδαφών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ειδικότερα, ο ακροδεξιός Μπεζαλέλ Σμότριτς, παρουσίασε χάρτες εδαφών τα οποία το Ισραήλ έχει «βάλει στο μάτι» και στοχεύει να προσαρτήσει στην Δυτική Όχθη, όπου οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν να ιδρύσουν το κράτος τους. 

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ιερουσαλήμ, ο υπουργός Σμότριτς στεκόταν μπροστά σε έναν χάρτη που άφηνε να εννοηθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Όχθης θα προσαρτηθεί, εξαιρουμένων έξι μεγάλων παλαιστινιακών πόλεων, μεταξύ των οποίων είναι η Ραμάλα και η Νάμπλους.

 

Ο υπουργός είπε ότι θέλει να βρεθεί υπό ισραηλινή κυριαρχία «το μέγιστο έδαφος και ο λιγότερος (παλαιστινιακός) πληθυσμός», προτρέποντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δεχτεί τον χάρτη που σχεδιάζεται από μια υπηρεσία του υπουργείου Άμυνας, η οποία είναι υπό την επίβλεψη του Σμότριτς.

Οι δηλώσεις του Σμότριτς

«Ήρθε ο καιρός να εφαρμόσουμε την ισραηλινή κυριαρχία στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, να απομακρύνουμε μια και καλή από την ατζέντα την ιδέα της διαίρεσης της μικρής γης μας και της ίδρυσης ενός τρομοκρατικού κράτους στο κέντρο της», είπε, χρησιμοποιώντας τις βιβλικές ονομασίες με τις οποίες αποκαλεί η ισραηλινή κυβέρνηση τη Δυτική Όχθη.

«Ποιος μπορεί να υπερασπιστεί ένα κράτος με τόσο μικρό στρατηγικό βάθος; Και για αυτό ο στόχος της κυριαρχίας είναι να βγάλουμε, μια και καλή, από την ατζέντα το παλαιστινιακό κράτος. Και αυτό γίνεται όταν εφαρμόσουμε (την ισραηλινή κυριαρχία) σε όλο αυτό το έδαφος, εκτός από τα αραβικά αστικά κέντρα. Δεν με ενδιαφέρει να τους επιτρέψω να απολαύσουν όσα έχει να προσφέρει το κράτος του Ισραήλ», συνέχισε.

Ο Σμότριτς, έποικος και ο ίδιος, ζητά εδώ και χρόνια την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, την οποία κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967. Το γραφείο του Νετανιάχου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο σχετικά με τη θέση του πρωθυπουργού επί του ζητήματος αυτού.

Οποιαδήποτε ενέργεια προς αυτόν τον στόχο πιθανότατα θα καταδικαζόταν από αραβικές και δυτικές χώρες. Είναι επίσης ασαφές ποια στάση θα τηρήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

