Νετανιάχου: Η αεροπορική επίθεση στο Ιράν πέτυχε όλους τους στόχους

«Ακριβής και ισχυρή» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ισραηλινή αεροπορική επίθεση κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν τα ξημερώματα του Σαββάτου (26.10.24), τονίζοντας πως «πέτυχε όλους τους στόχους».

«Η επίθεση υπήρξε ακριβής και ισχυρή, πέτυχε όλους τους στόχους της», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στην πρώτη δημόσια δήλωση για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν υπό την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ημέρες Μετάνοιας», κατά την διάρκεια τελετής για την πρώτη εβραϊκή επέτειο της επίθεσης της Χαμάς κατά του νοτίου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Το Ιράν επετέθη κατά του Ισραήλ με εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους και εκείνη η επίθεση απέτυχε», είπε αναφερόμενος στην ιρανική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου κατά την οποία οι περισσότεροι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίσθηκαν από την ισραηλινή αντιπυραυλική άμυνα.

«Τότε είχαμε υποσχεθεί ότι θα αντιδρούσαμε με σφοδρότητα και τα ξημερώματα του Σαββάτου τηρήσαμε την υπόσχεσή μας. Η αεροπορία επετέθη κατά του Ιράν και έπληξε τις ικανότητες του Ιράν στην άμυνα και στην κατασκευή πυραύλων που στρέφονται εναντίον μας».

“We severely damaged Iran’s ability to defend itself and to produce missiles used against us,” said Israel PM Netanyahu on Sunday while speaking at a memorial ceremony for fallen soldiers of the Iron Swords war.



