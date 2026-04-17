Νετανιάχου: Μακρύς ο δρόμος για εκεχειρία στον Λίβανο – Το ένα χέρι κρατάει όπλο, το άλλο είναι απλωμένο για ειρήνη

Για την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο μίλησε σήμερα (17.04.2026) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία με τις εμπόλεμες δυνάμεις να δίνουν ευκαιρία στην διπλωματία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε αρχικά ότι ο δρόμος προς την ειρήνη με τον Λίβανο είναι μακρύς, αλλά κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ δίνει την ευκαιρία για μια διπλωματική και στρατιωτική λύση με την κυβέρνηση του Λιβάνου.

«Το ένα χέρι κρατάει ένα όπλο. Το άλλο είναι απλωμένο για ειρήνη», είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση για να υπερασπιστεί την απόφασή του να αποδεχτεί μια 10ήμερη εκεχειρία με τον Λίβανο.

«Ωστόσο, ο αγώνας κατά της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει» πρόσθεσε στην συνέχεια. Ακόμα, ο ίδιος υποστήριξε ότι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ έχει απομακρύνει την απειλή της Χεζμπολάχ, καθώς και το 90% των πυραύλων της.

«Θα το πω ειλικρινά, δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά. Υπάρχουν πράγματα που σχεδιάζουμε να κάνουμε σχετικά με την απειλή πυραύλων και την απειλή των drones της Χεζμπολάχ, τα οποία δεν θα αναλύσω» τόνισε ο Νετανιάχου.

Το Ισραήλ εργάζεται επίσης για να «διαλύσει» τη Χεζμπολάχ, διευκρίνισε, «αλλά αυτό δεν θα επιτευχθεί αύριο, αντιθέτως απαιτεί συνεχή προσπάθεια, υπομονή και προσεκτική πλοήγηση στον διπλωματικό στίβο».