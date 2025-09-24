Κόσμος

Νετανιάχου: «Στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια για την επιστροφή όλων των ομήρων»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να μιλήσει την Παρασκευή στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Photo / Reuters

Αναφορά στην επιστροφή των ομήρων από τη Χαμάς, έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που δυνάμεις του Τελ Αβίβ σφυροκοπούν τη Γάζα και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, προσπαθούν να σωθούν από τις επιθέσεις.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την Τετάρτη 24.09.2025, διαβεβαίωσε την οικογένεια του Αλόν Οέλ, ενός από τους ομήρους που παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια με στόχο την ήττα της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο πατέρας του ομήρου, Κόμπι Οέλ, ανέφερε σε δήλωσή του ότι μαζί με τη σύζυγό του περιμένουν τον Νετανιάχου να επιστρέψει από το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες με «τα νέα που όλοι οι πολίτες του Ισραήλ προσδοκούν».

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να μιλήσει την Παρασκευή στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ενώ στο ίδιο ταξίδι έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα την απελευθέρωση των ομήρων.

«Το ταξίδι αυτό είναι μια στιγμή κατά την οποία όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πρέπει να του δείξουν στήριξη και δύναμη ώστε να ενεργήσει για την απελευθέρωση του Αλόν και όλων των ομήρων», τόνισε ο Οέλ σε δήλωση που εκδόθηκε από το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, το οποίο εκπροσωπεί τις περισσότερες οικογένειες Ισραηλινών που κρατούνται στη Γάζα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ αποκαλύπτει την «Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας» – «Ξήλωσε» το πορτρέτο του Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο
Ο Τραμπ έστειλε μήνυμα σε βοηθούς των Δημοκρατικών, αντικαθιστώντας το πορτρέτο του Μπάιντεν με ένα αυτόματο στιλό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι χρησιμοποιούσαν αλόγιστα την υπογραφή του πρώην προέδρου
Πορτρέτα πρώην προέδρων στον Λευκό Οίκο
Νετανιάχου: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από κράτη της Δύσης δεν δεσμεύουν με κανένα τρόπο το Ισραήλ»
Δεκάδες παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη για να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, μια ιστορική διπλωματική στροφή σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Η Ισπανία στέλνει πλοίο του Πολεμικού της Ναυτικού για να συνοδεύσει τον στολίσκο Global Sumud Flotilla στη Γάζα
Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ που έχει καταδικάσει ανοιχτά τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, κάνοντας λόγο για γενοκτονία, κάνει πλέον ένα τολμηρό βήμα, δεσμεύοντας άμεσα την ισπανική στρατιωτική προστασία
Μια παλαιστινιακή σημαία φαίνεται καθώς οι άνθρωποι συγκεντρώνονται στο λιμάνι της Ερμούπολης πριν από την αναχώρηση δύο ιστιοφόρων, του Electra και του Oxygen, που ανήκουν στο Global Sumud Flotilla και έχουν ως στόχο να φτάσουν στη Γάζα και να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ
Γροιλανδία: Η Δανία ζητά συγγνώμη για τις αναγκαστικές στειρώσεις
Από το Νουούκ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν παρουσίασε τις επίσημες συγγνώμες προς τις Γροιλανδές γυναίκες που εξαναγκάστηκαν σε στείρωση ή σε αντισύλληψη για περισσότερα από τριάντα χρόνια
Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν στη Γροιλανδία
Εμανουέλ Μακρόν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να σκληρύνει τη στάση του – «Δεν πρόκειται να ανοίξουμε πυρ εναντίον ρωσικών αεροσκαφών»
Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ατλαντική Συμμαχία πρέπει να ενισχύσει την αντίδρασή της στις ρωσικές προκλήσεις
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν 2
Newsit logo
Newsit logo