Νετανιάχου: «Στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια για την επιστροφή όλων των ομήρων»

Αναφορά στην επιστροφή των ομήρων από τη Χαμάς, έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που δυνάμεις του Τελ Αβίβ σφυροκοπούν τη Γάζα και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, προσπαθούν να σωθούν από τις επιθέσεις.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την Τετάρτη 24.09.2025, διαβεβαίωσε την οικογένεια του Αλόν Οέλ, ενός από τους ομήρους που παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια με στόχο την ήττα της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο πατέρας του ομήρου, Κόμπι Οέλ, ανέφερε σε δήλωσή του ότι μαζί με τη σύζυγό του περιμένουν τον Νετανιάχου να επιστρέψει από το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες με «τα νέα που όλοι οι πολίτες του Ισραήλ προσδοκούν».

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να μιλήσει την Παρασκευή στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ενώ στο ίδιο ταξίδι έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα την απελευθέρωση των ομήρων.

«Το ταξίδι αυτό είναι μια στιγμή κατά την οποία όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πρέπει να του δείξουν στήριξη και δύναμη ώστε να ενεργήσει για την απελευθέρωση του Αλόν και όλων των ομήρων», τόνισε ο Οέλ σε δήλωση που εκδόθηκε από το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, το οποίο εκπροσωπεί τις περισσότερες οικογένειες Ισραηλινών που κρατούνται στη Γάζα.