Γάζα: Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα από την επίθεση του Ισραήλ – «Είναι σαν σφαγείο», λέει εθελόντρια χειρουργός

Οι συνθήκες στην Γάζα μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από το Ισραήλ, γίνονται όλο και χειρότερες ώρα με την ώρα, με δεκάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους ενώ, αν και αρκετοί έφυγαν, πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της Γάζας, κανένα μέρος δεν είναι πια ασφαλές, με το Ισραήλ να εξαπολύει γιγαντιαία επίθεση από αέρα και με χερσαίες δυνάμεις, που έχουν επικριθεί από πολλές χώρες της διεθνούς κοινότητας που θέλουν να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, υπηρεσία για την παροχή Πρώτων Βοηθειών που λειτουργεί υπό την Χαμάς, και τα νοσοκομεία του θύλακα, ανέφεραν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων το βράδυ της Τρίτης τόσο στην πόλη της Γάζας, όσο και στο νότιο τμήμα, ανάμεσα σε Ράφα και Χαν Γιούνις.

Νεκροί δεκάδες Παλαιστίνιοι το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον 64 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ από το πρωί, με τους 42 από αυτούς να πεθαίνουν στην πολιορκημένη Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που μίλησαν στο Al Jazeera.

Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, το νοσοκομείο αλ-Σίφα και το νοσοκομείο αλ-Άχλι στην Πόλη της Γάζας ανέφεραν 17 και 25 νεκρούς, αντίστοιχα.

Το νοσοκομείο Νάσερ, στη νότια Γάζα, ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ακόμη 16 ανθρώπους.

Οι τελευταίοι θάνατοι σημειώνονται μία ημέρα μετά τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ότι η «κλίμακα του θανάτου και της καταστροφής» στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα ξεπερνά οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση έχει δει κατά τη θητεία του.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι 22 σε αεροπορικό βομβαρδισμό κατά αποθήκης όπου είχαν καταφύγει «δεκάδες» άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, κοντά στην αγορά Φίρας, στον ανατολικό τομέα της πόλης της Γάζας.

Πολλά πτώματα, και μικρών παιδιών, ανασύρθηκαν από το ερείπια, στην περιοχή της αγοράς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, με τις εικόνες να γίνονται ακόμη πιο αποκαρδιωτικές σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή.

“At least 51 Palestinians have been killed in Israeli strikes across Gaza since Wednesday morning” pic.twitter.com/pt3UoTVga0 — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) September 24, 2025

«Η Γάζα είναι σαν σφαγείο», λέει εθελόντρια χειρουργός

Η Δρ. Σάγια Αζίζ είναι Αυστραλή γιατρός στη Γάζα. Μίλησε για τον τρόμο να προσπαθείς να σώσεις ζωές χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, φάρμακα ή νοσοκομεία.

Η Αζίζ προσφέρει εθελοντικά στη Γάζα από τις 9 Σεπτεμβρίου, για να βοηθήσει τις χιλιάδες των τραυματιών από τις αδιάκοπες ισραηλινές επιθέσεις.

«Είναι σαν σφαγείο. Ακόμα και ένα σφαγείο έχει κάποιες υγειονομικές μεθόδους θανάτωσης. [Οι Παλαιστίνιοι] δεν είναι ζώα – είναι άνθρωποι».

Οι προειδοποιήσεις του Ισραήλ και η έκκληση των Παλαιστινίων για βοήθεια

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε την Τρίτη 23.09.2025, ότι επρόκειτο να πλήξει με «άνευ προηγουμένου σφοδρότητα» την πόλη της Γάζας, έπειτα από την φυγή χιλιάδων κατοίκων της μπροστά στην μεγάλης κλίμακας ισραηλινή επίθεση.

Ενισχυμένο από την αμερικανική υποστήριξη, το Ισραήλ ανακοίνωσε εδώ και πάνω από μία εβδομάδα την έναρξη πολεμικής εκστρατείας, χερσαίας και αεροπορικής, κατά του βορείου τομέα του θύλακα, με στόχο, όπως ισχυρίσθηκε, την εξάλειψη της Χαμάς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, στο τέλος του Αυγούστου, ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατοικούσαν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Gazze’ nin doğusundaki Ömer El-Muhtar caddesi’ndeki Filistin Bankası ‘nı Bombalaması sonucu oluşan yıkımın etkileri.#Gaza pic.twitter.com/rGNuEbYIRT — Hikaye (@Hikkayee) September 24, 2025

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 550.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την ζώνη έκτοτε, 450.000, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στην Γάζα. Πολλοί είναι οι Παλαιστίνιοι που δηλώνουν όμως ότι το ταξίδι είναι υπερβολικά πολυδάπανο και επικίνδυνο.

Ο Θάερ Σακρ, 39 ετών, δήλωσε στο AFP ότι εγκατέλειψε χθες συνοικία της πόλης της Γάζας για να κατευθυνθεί προς το νότο μαζί με την σύζυγο, τα παιδιά και την αδελφή του. Ομως, τα ισραηλινά τανκς στον παραλιακό δρόμο άνοιξαν πυρ εναντίον τους και η αδελφή του σκοτώθηκε. Οι υπόλοιποι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν την πόλη της Γάζας για να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα. «Απευθύνω έκκληση σε ολόκληρο τον κόσμο: βοηθήστε μας! Ζητώ από το Ισραήλ: θέλετε να απομακρυνθούμε, αλλά πώς να το κάνουμε καθώς δεν έχουμε χρήματα, ούτε μέσα μεταφοράς, ούτε τόπο να πάμε;».