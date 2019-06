New York Times: Καταργεί τα πολιτικά σκίτσα και στις διεθνείς της εκδόσεις!

Ο Πλαντύ, ο διάσημος σκιτσογράφος της γαλλικής εφημερίδας Le Monde και ιδρυτής της οργάνωσης Cartooning for peace, επέκρινε την απόφαση της εφημερίδας New York Times να καταργήσει τα πολιτικά της σκίτσα στις διεθνείς της εκδόσεις και δήλωσε ότι πιστεύει πως η εφημερίδα θα αποποιηθεί αυτή την επιλογή.

Ο σκιτσογράφος είναι πεπεισμένος ότι η εφημερίδα, η οποία “γονάτισε επανειλημμένα μπροστά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ζητήσει συγγνώμη επειδή δημοσίευσε ένα σκίτσο, θα συνέλθει και θα πει ότι είχε άδικο να αποχωριστεί τους σκιτσογράφους, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε εφημερίδες χωρίς τις εικόνες γνώμης”, αντέδρασε ο Ζαν Πλαντύ, όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

“Το χιούμορ και οι ενοχλητικές εικόνες είναι μέρος της δημοκρατίας μας”, δήλωσε ο ιστορικός σκιτσογράφος της Le Monde.

Μέσω της οργάνωσης Cartooning for peace (την οποία ίδρυσε το 2006 με τον αποθανόντα πρώην Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν) και μαζί με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα” (RSF), ο Πλαντύ διεξάγει ακριβώς μια εκστρατεία για να αναγνωριστεί από την Unesco το σκίτσο του Τύπου ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

