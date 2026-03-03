New York Times: Ο Τραμπ καθυστέρησε για λίγες ώρες την επίθεση στο Ιράν λόγω των πληροφοριών που έλαβε για τον Χαμενεΐ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδίαζαν να εξαπολύσουν την κοινή τους επίθεση στο Ιράν τη νύχτα της Παρασκευής (27.2.26) αλλά καθυστέρησαν και την πραγματοποίησαν τελικά το πρωί του Σαββάτου λόγω των πληροφοριών που συνέλαβαν στην εξουδετέρωση του Ιρανού ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με τους «New York Times».

«Ο χρόνος τελικά καθορίστηκε από μια αξιοσημείωτη επιτυχία των μυστικών υπηρεσιών», αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, σε μια εκτενή αναφορά που καταγράφει την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ.

«Η CIA, η οποία παρακολουθούσε στενά τις κινήσεις του αγιατολάχ Χαμενεΐ, έμαθε ότι ο ανώτατος ηγέτης σχεδίαζε να βρίσκεται στο συγκρότημα κατοικιών του στο κέντρο της Τεχεράνης το Σάββατο το πρωί. Ιρανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες επρόκειτο επίσης να συγκεντρωθούν στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα. Η CIA μετέφερε τις πληροφορίες στους Ισραηλινούς και οι ηγέτες των δύο χωρών αποφάσισαν να ξεκινήσουν τον πόλεμο με μια τολμηρή επίθεση υπό το φως της ημέρας».

Στο δημοσίευμα, υπογραμμίζεται η επίδραση που είχε στη σκέψη του προέδρου η συνάντηση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο στις 11 Φεβρουαρίου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τρεις ώρες «τις προοπτικές ενός πολέμου και ακόμη και πιθανές ημερομηνίες για μια επίθεση, καθώς και την πιθανότητα -όσο απίθανη και αν είναι- ο πρόεδρος Τραμπ να καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν».

«Ο Νετανιάχου ήταν “αποφασισμένος να κρατήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στον δρόμο προς τον πόλεμο”, αναφέρει το δημοσίευμα.

Λίγες μέρες μετά τη συνάντηση, «”ο Τραμπ κατέστησε σαφές δημοσίως ότι ήταν σκεπτικός ως προς τη διπλωματική οδό, απορρίπτοντας το ιστορικό των διαπραγματεύσεων με το Ιράν ως απλώς χρόνια «συζητήσεων και συζητήσεων και συζητήσεων». Η απόφαση των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν ήταν μια νίκη για τον κ. Νετανιάχου”», υποστηρίζει η αμερικανική εφημερίδα.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της εξελισσόμενης στάσης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Περιγράφοντας τον Βανς ως «μακροχρόνιο σκεπτικιστή των αμερικανικών στρατιωτικών επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή», οι «New York Times» επικαλούμενοι ενημερωμένες πηγές, αναφέρουν ότι ο Βανς, σε μια συνάντηση στο Situation Room του Λευκού Οίκου τον Φεβρουάριο, υποστήριξε «ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επρόκειτο να χτυπήσουν το Ιράν, θα έπρεπε να «χτυπήσουν δυνατά και γρήγορα».

Ο ακροδεξιός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον, σύμφωνα με τους «New York Times», ήταν μία από τις «λίγες φωνές που αντιτάχθηκαν στη στρατιωτική δράση».

Ο Κάρλσον συναντήθηκε τρεις φορές με τον Τραμπ τον περασμένο μήνα, καλώντας τον Αμερικανό πρόεδρο να «περιορίσει» τον Νετανιάχου.