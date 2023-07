Μαζικές λεηλασίες σε καταστήματα και αποθήκες τροφίμων σημειώνονται εδώ και ώρες σε πολιτεία της βορειοανατολικής Νιγηρίας με αποτέλεσμα να επιβληθεί πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας στην περιοχή Ανταμάουα.

Τις λεηλασίες στη βορειοανατολική Νιγηρία άρχισαν έφηβοι που ζουν στον δρόμο, όμως γρήγορα ενώθηκαν μαζί τους εκατοντάδες κάτοικοι, εισβάλλοντας σε χώρους όπου ήταν αποθηκευμένα τρόφιμα, ειδικά σιτηρά, για να πάρουν όσα μπορούσαν.

«Ο κυβερνήτης στην πολιτεία Ανταμάουα, ο Αχμάντου Ουμάρου Φιντίρι, επέβαλε 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας (…) με άμεση ισχύ», ανέφερε εκπρόσωπός του. «Δεν επιτρέπεται καμιά κίνηση σε όλη την πολιτεία», πρόσθεσε.

Η αστυνομία ανέφερε πως ανέπτυξε δυνάμεις για την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας και την αποτροπή νέων λεηλασιών.

Η Νιγηρία, η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής και η μεγαλύτερη οικονομία της ηπείρου, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρή οικονομική κρίση από το 2016, την οποία επιδείνωσαν κατά σειρά η πανδημία του νέου κορονοϊού και κατόπιν ο αντίκτυπος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Situation from Yola, Adamawa State. Masses criticise politicians of looting from public treasury. Same masses looting from government property. Are we ready to change? pic.twitter.com/Rm4ve9RzgR

Σχεδόν οι μισοί από τους περίπου 215 εκατομμύρια κατοίκους βιώνουν κατάσταση ακραίας φτώχειας (ή εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τα 2 δολάρια την ημέρα), παρά τον πελώριο πετρελαϊκό πλούτο της Νιγηρίας.

Τους τελευταίους δυο μήνες, τα πράγματα χειροτέρεψαν για τους φτωχότερους Νιγηριανούς, καθώς ο νέος πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου έλαβε σειρά οικονομικών μέτρων για να δοθεί ώθηση στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αλλά με βαριές συνέπειες για τα νοικοκυριά.

Adamawa: A hunger-triggered revolt? Watch how residents and street urchins broke into government and people's stores, do away many food and non-food items. You can call it a revolt and another round of fighting the state over unfriendly policies. pic.twitter.com/lWVPo0hs5i