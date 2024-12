Νιου Τζέρσεϊ: Τα μυστηριώδη drones «περιορίζουν» τις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Περιορισμό των πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά τα μυστηριώδη drones στο Νιου Τζέρσεϊ, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές το βράδυ της Πέμπτης (19.12.2024) ώρα Ελλάδας. Οι θεάσεις των άγνωστων drones στον ουρανό του Νιου Τζέρσεϊ ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου, εξακολουθούν να τροφοδοτούν διάφορα «σενάρια περί εξωγήινων» και πάντως να προκαλούν ανησυχία. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «Έπειτα από αίτημα ομοσπονδιακών εταίρων που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε 22 προσωρινούς περιορισμούς πτήσεων με τους οποίους απαγορεύονται οι πτήσεις drones πάνω από ευαίσθητες υποδομές στο Νιου Τζέρσεϊ», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου. Οι περιορισμοί θα ισχύουν έως τη 17η Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο της FAA (σ.σ. Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας), στον οποίο δεν δίνονται εξηγήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. «Δεν υφίσταται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια σχετικά με τα περιστατικά παρατήρησης drones που καταγράφηκαν», επισήμανε εκ νέου το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ την Πέμπτη. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Αυτή η απόφαση της FAA εφαρμόζεται προληπτικά, αφότου «εταίροι αναγκαίων υποδομών (…) ζήτησαν να επιβληθούν προσωρινοί περιορισμοί πτήσεων πάνω από τις εγκαταστάσεις τους», διευκρίνισε το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου, χωρίς να κατονομάσει τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που έχουν γίνει αντιληπτά εδώ και εβδομάδες στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, προκάλεσαν την ανησυχία κατοίκων για μια ενδεχόμενη ξένη παρέμβαση και οδήγησαν σε κατηγορίες για συγκάλυψη εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

The FAA has banned flying drones in parts of New Jersey until January 17 without special permission from the government, due to “special security reasons.”



Despite the new rule, officials have said there is no evidence the drones spotted recently pose any threat. pic.twitter.com/3BOHzeBauh — CBS Mornings (@CBSMornings) December 19, 2024

Οι αρχές, μεταξύ αυτών το Πεντάγωνο και η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία, ενέτειναν τις ανακοινώσεις και παρεμβάσεις προκειμένου να καθησυχάσουν τους φόβους.

A Naval weapons station in New Jersey has confirmed multiple instances of drones crossing into its airspace, but said it did not pose a threat. As more states in the Northeast report seeing swarms of drones hovering overhead, @ErielleReshef has the latest. https://t.co/eK1xWlefIW pic.twitter.com/AzGU7TKReG — World News Tonight (@ABCWorldNews) December 14, 2024

«Δεν έχουμε αναγνωρίσει τίποτα το αφύσικο και δεν εκτιμάμε πως η δραστηριότητα έως σήμερα ενέχει κίνδυνο για την εθνική ή δημόσια ασφάλεια πάνω από τον πολιτικό εναέριο χώρο του Νιου Τζέρσεϊ ή άλλων πολιτειών στο βορειοανατολικό τμήμα», σημείωναν αυτήν την εβδομάδα σε ένα κοινό ανακοινωθέν η FAA, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, το FBI και το Πεντάγωνο.

«Αφότου εξετάσαμε με προσοχή τα τεχνικά δεδομένα και τις πληροφορίες που λάβαμε από πολίτες, εκτιμάμε πως οι παρατηρήσεις που έγιναν έως σήμερα περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό νόμιμων εμπορικών drones, ερασιτεχνικών drones και μη επανδρωμένων αεροσκαφών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, όπως και επανδρωμένα αεροσκάφη σταθερών πτερυγίων, ελικόπτερα και αστέρια που θεωρήθηκαν κατά λάθος drones», υπογραμμίζεται στο κείμενο.

“Are These Drones Searching for Something? What Are They Here For?”



Mysterious drones spotted over New Jersey have sparked questions: Are they part of a larger plan? Could this be the beginning of something bigger?



Dive into this unfolding mystery and share your thoughts on… pic.twitter.com/1MYochUfsn — World News X (@WorldNews_X_) December 19, 2024

Τα βίντεο με μυστηριώδη εναέρια φαινόμενα συνεχίζουν να κυκλοφορούν με την παρατήρησή τους να έχει αναφερθεί στις πολιτείες της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ, του Μέριλαντ και της Βιρτζίνια.