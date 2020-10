Το Νόμπελ Ειρήνης 2020 ανακοινώθηκε από την Σουηδική Ακαδημία και απονεμήθηκε στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E