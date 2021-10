Η δημοσιογράφος από τις Φιλιππίνες, Μαρία Ρέσα, η οποία τιμήθηκε χθες, Παρασκευή (08.10.2021), μαζί με τον Ρώσο δημοσιογράφο Ντμίτρι Μουράτοφ με το Νόμπελ Ειρήνης, αφιέρωσε το βραβείο της σε «όλους τους δημοσιογράφους στον κόσμο», δεσμευόμενη να συνεχίσει τη μάχη της για την ελευθερία της έκφρασης.

«Είναι πράγματι για όλους τους δημοσιογράφους στον κόσμο», σημείωσε αναφερόμενη στο Νόμπελ Ειρήνης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP η Ρέσα, μια δεινή επικρίτρια του προέδρου των Φιλιππίνων Ροντρίγο Ντουτέρτε.

«Χρειαζόμαστε πραγματικά βοήθεια σε τόσο πολλά μέτωπα – είναι πολύ πιο δύσκολο και επικίνδυνο να είσαι δημοσιογράφος σήμερα», υπογράμμισε.

Η Μαρία Ρέσα έγινε συνιδρύτρια το 2012 της ψηφιακής πλατφόρμας ερευνητικής δημοσιογραφίας Rappler, ένα μέσο που έρριξε φως στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Ντουτέρτε, στον οποίο έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι και πλέον ερευνάται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Χθες τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης μαζί με τον Ρώσο δημοσιογράφο Ντμίτρι Μουράτοφ για τις προσπάθειές τους «να διαφυλάξουν την ελευθερία της έκφρασης».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT