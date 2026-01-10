Κόσμος

Νόμπελ Ειρήνης: «Φρένο» από τη Νορβηγία στα σενάρια «μεταβίβασης» του βραβείου στον Τραμπ: «Η απόφαση είναι οριστική»

«Μόλις ανακοινωθεί ένα βραβείο Νόμπελ, δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους» ανακοίνωσαν η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ
Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάντο - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS /Leonhard Foeger

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε ότι το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να μοιραστεί ή να ανακληθεί, μετά από δηλώσεις της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να δώσει το βραβείο του 2025 στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή του, το ινστιτούτο αναφέρει ότι η απόφαση απονομής του βραβείου Νόμπελ είναι οριστική και μόνιμη, επικαλούμενο το καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ, το οποίο δεν επιτρέπει προσφυγές. Ο οργανισμός σημείωσε επίσης ότι οι επιτροπές που απονέμουν τα βραβεία δεν σχολιάζουν τις ενέργειες ή τις δηλώσεις των βραβευθέντων μετά την παραλαβή των βραβείων.

«Μόλις ανακοινωθεί ένα βραβείο Νόμπελ, δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους», ανακοίνωσαν η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ. «Η απόφαση είναι οριστική και ισχύει για πάντα».

Τη Δευτέρα, η Ματσάδο, μιλώντας στον παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου Fox News Σον Χάνιτι, δήλωσε ότι η απονομή του βραβείου στον Τραμπ θα ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης από τον λαό της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο, του προέδρου της χώρας, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Προσφερθήκατε να του δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης;» ρώτησε ο Χάνιτι. «Συνέβη αυτό πράγματι;»

Εκείνη απάντησε: «Λοιπόν, δεν έχει συμβεί ακόμα».

Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό έχει εκδηλώσει την επιθυμία να πάρει το βραβείο Νόμπελ το οποίο έχει συνδέσει κατά καιρούς με διπλωματικές του επιτυχίες, δήλωσε ότι θα ήταν τιμή του να δεχτεί το βραβείο εάν του το προσέφερε η Ματσάδο κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης τους συνάντησης στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Η συμμετοχή της Ματσάδο που υπήρξε μέλος της Εθνοσυνέλευσης, στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024, είχε αποκλεισθεί από τις προσκείμενες στον Μαδούρο αρχές.

Η ίδια υποστήριξε έναν υποψήφιο αναπληρωματικό, ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ότι είχε κερδίσει τις εκλογές, αν και ο Μαδούρο ισχυρίστηκε ότι ήταν ο νικητής. Οι έλεγχοι ωστόσο των αποτελεσμάτων που έγιναν από ανεξάρτητους παρατηρητές έδειξαν ότι υπήρξαν παρατυπίες στα επίσημα αποτελέσματα.

