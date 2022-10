Σε τρεις επιστήμονες απονεμήθηκε φέτος το Νόμπελ Φυσικής. Το κέρδισαν οι Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger.

Οι τρεις επιστήμονες τιμήθηκαν με το Νόμπελ Φυσικής «για πειράματα με μπερδεμένα φωτόνια, που αποδεικνύουν την παραβίαση των ανισοτήτων Bell και αποτελούν πρωτοπορία για την επιστήμη της κβαντικής πληροφορίας».

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ