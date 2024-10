Νόμπελ Λογοτεχνίας: Πώς θα γιορτάσει τη μεγάλη της νίκη η Νοτιοκορεάτισσα Χαν Γκανγκ – «Ησυχα, πίνοντας τσάι»

Μόλις έχεις λάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, πως επιλέγεις να το πανηγυρίσεις; Κάπως έτσι θα ήταν και η ερώτηση που απηύθυναν οι υπεύθυνοι των βραβείων Νόμπελ, στην συγγραφέα από τη Νότια Κορέα, Χαν Γκανγκ.

Η 53χρονη Χαν Γκανγκ, τιμήθηκε σήμερα (10.10.2024) με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024 και είναι η πρώτη συγγραφέας από τη Νότια Κορέα που τιμάται με αυτό το βραβείο.

«Είμαι έκπληκτη, αισθάνομαι μεγάλη τιμή», ήταν τα πρώτα της λόγια.

Η Han Kang, είχε μόλις τελειώσει το δείπνο με τον γιο της στο σπίτι της στη Σεούλ, όταν έλαβε την είδηση για τη βράβευσή της.

«Μιλήσαμε μαζί της, λίγες στιγμές αφότου το έμαθε, για το πώς μεγάλωσε με τα βιβλία, για το ότι είναι η πρώτη Νοτιοκορεάτισσα βραβευμένη λογοτεχνία και για το ποιο βιβλίο συνιστά σε όσους είναι νέοι στα έργα της να ξεκινήσουν με αυτό», γράφουν οι υπεύθυνοι των βραβείων στην πλατφόρμα X.

Η Kang ερωτήθηκε επίσης για το πώς σκοπεύει να γιορτάσει το Νόμπελ της: «Θα ήθελα να πιω τσάι με τον γιο μου. Θα το γιορτάσω ήσυχα».

Η Χαν Γκανγκ, που γράφει ποιήματα, νουβέλες και μυθιστορήματα στα κορεάτικα, βραβεύτηκε «για την έντονη ποιητική πρόζα της που πραγματεύεται ιστορικά τραύματα και εκθέτει τον εύθραυστο χαρακτήρα της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η κριτική επιτροπή.

Παράλληλα με τη λογοτεχνία, ασχολείται επίσης με τα εικαστικά και τη μουσική, κάτι που αντανακλάται στο σύνολο της λογοτεχνικής παραγωγής της.

”I’m so surprised and honoured.”



