Το Νόμπελ Χημείας για το 2021 απονεμήθηκε στους Μπέντζαμιν Λιστ και Ντέιβιντ ΜακΜίλαν για την ανάπτυξη της ασύμμετρης οργανοκατάλυσης, όπως αναφέρει και ο επίσημος λογαριασμών των βραβείων στο Twitter.

Ο Γερμανός και ο Αμερικανός επιστήμονας τιμήθηκαν για την ασύμμετρη οργανοκατάλυση, η οποία χρησιμοποιείται σήμερα σε φαρμακευτικές έρευνες και έχει μειώσει τις επιπτώσεις της χημικής βιομηχανίας στο περιβάλλον, κάτι που χαρακτηρίζεται ως «επανάσταση» στον τομέα των καταλυτών.

BREAKING NEWS:

