Η Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νορβηγίας ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι πολεμικά πλοία του ρωσικού βόρειου στόλου άρχισαν να βγαίνουν στη θάλασσα με τακτικά πυρηνικά όπλα, για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες.

Η έκθεση της Νορβηγίας σημειώνει ακόμα ότι κατά τη Σοβιετική εποχή, τα πολεμικά πλοία του Βόρειου Στόλου της Ρωσίας πήγαιναν τακτικά στη θάλασσα μεταφέροντας τακτικά πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί τέτοιες περιπτώσεις μετά τον Ψυχρό Πόλεμο!

Την ίδια στιγμή, μετά την έναρξη της ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία, η σημασία των πυρηνικών όπλων για τη Ρωσία έχει αυξηθεί σημαντικά, αναφέρεται στην έκθεση.

Οι νορβηγικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν επίσης ότι τα υποβρύχια και τα πλοία επιφανείας του Βόρειου Στόλου παίζουν τον κεντρικό ρόλο στο ρωσικό πυρηνικό δυναμικό.

Αναφέρθηκε επίσης ότι το σουηδικό υπουργείο Άμυνας έλαβε «μια σειρά μέτρων» για να προετοιμαστεί για πιθανή πυρηνική επίθεση από τη Ρωσία. Ο Mikael Klasson, Αρχηγός του Επιτελείου των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων, είπε ότι η Ρωσία είχε μια «δυσάρεστη συνήθεια να κάνει αυτό που λέει».

Τον Δεκέμβριο, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας έπαιξαν ρόλο σοβαρού αποτρεπτικού παράγοντα. Η Μόσχα έχει επίγνωση κάθε ευθύνης για την κατοχή πυρηνικών όπλων και δεν πρόκειται να τα κρύψει, είπε.

