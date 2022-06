Ο θάνατος των 21 νέων ανθρώπων μέσα σε νυχτερινό κλαμπ της Νότιας Αφρικής το περασμένο Σαββατοκύριακο, πιθανότατα να οφείλεται σε δηλητηρίαση από κάτι που έφαγαν, ήπιαν ή κάπνισαν, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, οι οποίες αποκλείουν το ενδεχόμενο να ποδοπατήθηκαν.

Αν και ο απολογισμός των νεκρών μειώθηκε κατά 1 άτομο, ο ανεξήγητος θάνατος των 21 νεαρών στο κλαμπ της Νότιας Αφρικής έχει προκαλέσει σοκ και συγκίνηση στη χώρα, η οποία είναι συνηθισμένη σε περιστατικά δηλητηριάσεων λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις Αρχές της Νότιας Αφρικής, ο θάνατος πιθανότατα οφείλεται σε «κάτι που έφαγαν, ήπιαν ή κάπνισαν» οι 21 άτυχοι νέοι. «Είτε πρόκειται για κάτι που κατανάλωσαν, το οποίο θα προκάλεσε δηλητηρίαση –τρόφιμο ή ποτό– ή για κάτι το οποίο εισέπνευσαν», δήλωσε τηλεφωνικώς σήμερα ο Ουνάτι Μπίνκοσε, ο εκπρόσωπος του τμήματος κοινοτικής ασφαλείας της επαρχίας Ίστερν Κέιπ, ενώ πρόσθεσε ότι στις κάμερες ασφαλείας διακρίνονται ναργιλέδες.

«Αποκλείουμε εντελώς το ποδοπάτημα», τόνισε μετά τα πρώτα δημοσιεύματα του Τύπου που άφηναν να εννοηθεί ότι αυτό μπορεί να προκάλεσε τον θάνατο των νεαρών. Όπως είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ίστερν Κέιπ στο Reuters, το νεότερο από τα θύματα ήταν ένα 13χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα DispatchLive, «τα πτώματα ήταν διάσπαρτα, στα τραπέζια, στις καρέκλες και στο πάτωμα», χωρίς να φέρουν «κανένα εμφανές σημάδι τραυματισμού». Οι αρχές αναμένεται να διενεργήσουν τοξικολογική έκθεση στο πλαίσιο της έρευνας.

