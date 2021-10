Η δημόσια εταιρεία Transnet ανακοίνωσε ότι έκλεισε προσωρινά έναν σημαντικό αγωγό μεταφοράς πετρελαίου στο Ντέρμπαν, στην ανατολική Νότια Αφρική, έπειτα από μια πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από μια απόπειρα κλοπής καυσίμων, νωρίς το πρωί σήμερα.

Η εταιρεία Transnet Pipelines, θυγατρική της Transnet, ανέφερε ότι για την υπόθεση διεξάγεται έρευνα και ότι πρωταρχικός στόχος είναι η κατάσβεση της πυρκαγιάς και ο περιορισμός των επιπτώσεών της για τους κατοίκους και το περιβάλλον.

