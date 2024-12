Νότια Κορέα: Γυναίκα άρπαξε το όπλο στρατιώτη κι έγινε σύμβολο

Πρωτοφανείς σκηνές χάους επικράτησαν στη Νότια Κορέα το βράδυ της Τρίτης (03.12.2024), όταν ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γεόλ επέβαλε αιφνιδιαστικά στρατιωτικό νόμο.

Ένα viral βίντεο από τη χθεσινή νύχτα – όταν κηρύχθηκε για λίγο στρατιωτικός νόμος στη Νότια Κορέα – απαθανάτισε μια συγκλονιστική στιγμή: ένοπλοι στρατιώτες να εμποδίζουν τους νομοθέτες να μπουν στην Εθνοσυνέλευση και μια γυναίκα να στέκεται προκλητικά μπροστά τους υπό την απειλή όπλου.

Το βίντεο κάνει τον γύρο του κόσμου. Η γυναίκα, που άρπαξε το όπλο ενός στρατιώτη ονομάζεται Ahn Gwi-ryeong και είναι 35 ετών. Είναι εκπρόσωπος του Δημοκρατικού κόμματος της αντιπολίτευσης.

«Δεν σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή… απλώς ήξερα ότι έπρεπε να το σταματήσουμε», δήλωσε στην κορεάτικη ηπηρεσία του BBC.

Φτάνοντας στην Εθνοσυνέλευση μόλις μετά τις 23:00, η 35χρονη εκπρόσωπος του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος προσπάθησε να μπει στο κοινοβούλιο ενώ στρατιώτες είχαν αποκλείσει τον χώρο λίγο αφότου ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος προχώρησε σε διάγγελμα.

her name is ahn gwi-ryeong and she’s a member of the democratic party. https://t.co/70S9aD3kWR