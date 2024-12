Νότια Κορέα: Μαζικές παραιτήσεις συνεργατών του Γιουν Σουκ μετά το φιάσκο με τον στρατιωτικό νόμο

Πρωτοφανείς σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες, Τρίτη (03.12.24) στη Νότια Κορέα με τον πρόεδρο της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ να προχωρά στην επιβολή στρατιωτικού νόμου, πριν η απόφαση αυτή ανατραπεί με ψήφισμα στη Βουλή, αναγκάζοντάς τον να κάνει πίσω.

Ο γενικός γραμματέας της προεδρίας και άλλοι σημαντικοί συνεργάτες του προέδρου της Νότιας Κορέας, του Γιουν Σουκ Γέολ, «υπέβαλαν μαζικά τις παραιτήσεις τους» σήμερα, Τετάρτη μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, μερικές ώρες μετά την επιβολή και κατόπιν την άρση στρατιωτικού νόμου κατά τη διάρκεια της νύχτας με αποφάσεις του αρχηγού του κράτους.

«Κορυφαίοι συνεργάτες του κ. Γιουν», ανάμεσά τους ο γενικός γραμματέας της προεδρίας Τζονγκ Τζιν-σοκ, «υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μαζικά», μετέδωσε το Γιονάπ, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Η προεδρία της Νότιας Κορέας δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο για την πληροφορία το Γαλλικό Πρακτορείο.

Εν τω μεταξύ η μεγαλύτερη συνομοσπονδία συνδικάτων στη Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα πως προκηρύσσει «γενική απεργία επ’ αόριστον» ώσπου να υποβληθεί παραίτηση από τον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ, μετά την απόφασή του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου μέσα στη νύχτα, μέτρο που ήρθη μερικές ώρες αργότερα.

Η συνομοσπονδία κορεατικών συνδικάτων, η οποία μετρά όχι λιγότερα από 1,2 εκατ. μέλη, χαρακτήρισε «παράλογο και αντιδημοκρατικό μέτρο» την κίνηση που αποπειράθηκε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας προσθέτοντας πως με αυτήν «υπέγραψε το τέλος» της εξουσίας του.

🇰🇷🚨‼️ SUMMARY OF THE CRAZY EVENTS IN SOUTH KOREA:



1) The president of South Korea expected an impeachment from the opposition.



2) To prevent that, he declared martial law banning all political activity!



3) The Korean army came and closed off the parliament to prevent MPs to… pic.twitter.com/Ez5UcQutFR — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 3, 2024

«Πρέπει να λογοδοτήσει»

Ο επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος στη Νότια Κορέα έκρινε σήμερα ότι ο πρόεδρος της χώρας, που ανήκει στην παράταξη, πρέπει να λογοδοτήσει για την απόφαση να επιβάλει στρατιωτικό νόμο τη νύχτα.

«Ο πρόεδρος οφείλει να δώσει εξηγήσεις γι’ αυτή την τραγική κατάσταση αμέσως και λεπτομερώς», δήλωσε σε κορεατικό τηλεοπτικό δίκτυο ο επικεφαλής του Κόμματος της Εξουσίας του Λαού, ο Χανγκ Ντονγκ-χουν, προσθέτοντας πως «όλοι όσοι ευθύνονται πρέπει να λογοδοτήσουν».

🚨JUST ANNOUNCED: South Korean President declares MARTIAL LAW. South Korea’s security forces enter the building of the National Assembly in Seoul. Tanks have taken to the streets. pic.twitter.com/4DLgGCu9gA — AJ Huber (@Huberton) December 3, 2024

Η αντιπολίτευση θα καταθέσει μήνυση για «ανταρσία»

Η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα πως θα κάνει μήνυση για «ανταρσία» στον πρόεδρο της χώρας Γιουν Σοκ-γελ και κορυφαία στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας, μετά την επιβολή στρατιωτικού νόμου, που ήρθη μερικές ώρες αργότερα.

«Θα καταθέσουμε μήνυση για ανταρσία» εναντίον του κ. Γιουν, των υπουργών Άμυνας και Εσωτερικών και «προσωπικοτήτων-κλειδιών του στρατού και της αστυνομίας», ιδίως των αρμόδιων για την εφαρμογή του στρατιωτικού νόμου —πρόκειται για πτέραρχο και τον αρχηγό της αστυνομίας—, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Δημοκρατικό Κόμμα.

CNN says that what’s happening in South Korea now is a reminder for America of J6.



It’s actually a reminder of what Democrats did during Trump’s presidency. pic.twitter.com/aiQZHKozpc — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 3, 2024

«Δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει»

Ο Γιουν Σουκ Γέολλ της Νότιας Κορέας έχει χάσει κάθε αξιοπιστία και «δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει», δήλωσε στο CNN ένας πρώην βουλευτής και μέλος του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας του προέδρου.

«Ο πρόεδρος έχασε όλη την αξιοπιστία του από σήμερα», είπε ο Jaeyoung Lee. «Απλώς κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορεί να κυβερνήσει – τελεία».

Το χρονικό του φιάσκου

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της χώρας αιφνιδιαστικά στρατιωτικό νόμο, με ένα νυχτερινό, απρόσμενο διάγγελμα, ενώ εξήγησε πως η απόφασή του είχε ως στόχο να «προστατεύσει» τη χώρα από τις «βορειοκορεατικές κομμουνιστικές δυνάμεις και να εξοντώσει στοιχεία εχθρικά προς το κράτος».

Στόχος του προέδρου ήταν ή Αντιπολίτευση και κυρίως το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο έχει και την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Και αυτό γιατί τους τελευταίους μήνες η αντιπολίτευση έχει καταφέρει να προχωρήσει σε πολλές διαδικασίες καθαίρεσης μελών της κυβέρνησης καθώς και του ίδιου του προέδρου, τον οποίο κατηγορεί για διαφθορά.

Ακόμη τις τελευταίες ημέρες οργάνωσε μαζικές διαδηλώσεις και ζήτησε να οριστεί ειδικός εισαγγελέας για να ερευνήσει μία υπόθεση χειραγώγησης μετοχών στο Χρηματιστήριο, στην οποία ενδέχεται να εμπλέκεται η Πρώτη Κυρία της χώρας, Κιμ Κέον Χέε.

Earlier today at South Korea’s Parliament: Military forces tried to force their way in while people inside scrambled to create barricades from wooden tables and chairs, standing firm against the intrusion. #SouthKorea #Martial_Law pic.twitter.com/XZ7KW4prNy — Sneha Mordani (@snehamordani) December 3, 2024

Εικόνες σοκ από την εισβολή του στρατού στο κοινοβούλιο

Η απόφαση για στρατιωτικό νόμο σόκαρε τους πολίτες της χώρας, οι οποίοι είχαν να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Οι εικόνες με τους στρατιώτες να προσπαθούν να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο έκαναν τον γύρο του κόσμου, ενώ οι υπάλληλοι τους Βουλής προσπάθησαν να τους απωθήσουν, ψεκάζοντάς τους με πυροσβεστήρες.

Ο κόσμος αντέδρασε και συγκεντρώθηκε άμεσα έξω από το κοινοβούλιο, όπου ακολούθησε ένταση ανάμεσα στους διαδηλωτές και τον στρατό, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν έκτροπα.

«Ανοίξτε την πόρτα, σας παρακαλώ. Η δουλειά σας είναι να προστατεύετε την Εθνοσυνέλευση. Γιατί κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ ποδοπατούνται οι βουλευτές;» φώναξε ένας άνδρας σε μία ομάδα αστυνομικών που φρουρούσαν τις πύλες του κτιρίου, το οποίο είχε σφραγιστεί.

Ποιος είναι ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ

Ο πρόεδρος που προσπάθησε να περάσει στρατιωτικό νόμο ανήκει στο Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας και στις προεδρικές εκλογές επικράτησε με μόλις 0,7% του αντιπάλου του, Λι Τζέι-Μγιάνγκ.

Ο Γέολ έπεσε σε δημοτικότητα το τελευταίο διάστημα καθώς αυτός και η κυβέρνησή του κατηγορούνται για σκάνδαλα διαφθοράς, ενώ κατηγορεται ακόμη και η σύζυγός του για χειραγώγηση μετοχών και για αποδοχή μιας πολυτελούς τσάντας πολλών χιλιάδων ευρώ.

🚨🇰🇷 South Korean Special Forces are storming Parliament ‼️ pic.twitter.com/Bf7pemmVHY — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 3, 2024

Μάλιστα ο Γιουν Σουκ Γέολ ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό το σκάνδαλο λέγοντας πως η σύζυγός του θα έπρεπε να έχει καλύτερη συμπεριφορά.

Και σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορεί να περάσει τα νομοσχέδιά του στο κοινοβούλιο το οποίο ελέγχεται από την αντιπολίτευση, την οποία δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε με στρατιωτικό νόμο.

Υπέγραψε το πολιτικό του τέλος;

Με τους πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους, τη Βουλή να μπλοκάρει την απόφασή του και ακόμη και το ίδιο του το κόμμα να τον «αδειάζει» ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γέολ, όχι μόνο απέτυχε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, αλλά, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης φαίνεται πως έγραψε και το πολιτικό του τέλος.

Η απόφαση για τον στρατιωτικό νόμο ήταν αιφνιδιαστική και άκρως σοκαριστική, ακόμη και για τους συμμάχους του Γιουν, που αντιλαμβάνονταν βεβαίως πλήρως πως όσο και εάν ο ίδιος ήθελε να επικαλεστεί την «κομμουνιστική απειλή» από τη Βόρεια Κορέα, στην πραγματικότητα ήταν οι εγχώριες προκλήσεις και δη τα σκάνδαλα στα οποία είχε εμπλοκή και η απώλεια της πλειοψηφίας στη Βουλή, οι παράγοντες που τον οδήγησαν στην κίνηση αυτή απελπισίας.

Τι θα συμβεί αν παραπεμφθεί ο πρόεδρος Γιουν;

Πολλά τα ερωτήματα για το πολιτικό μέλλον του προέδρου της Νότιας Κορέας, με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να προειδοποιούν ότι θα ξεκινήσουν διαδικασίες παραπομπής εάν δεν παραιτηθεί αμέσως.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Νότιας Κορέας, το κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει πρόταση για την παραπομπή του προέδρου εάν έχει «παραβιάσει το Σύνταγμα ή άλλους νόμους κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων του».

Η παραπομπή θα πρέπει να προταθεί από την πλειοψηφία του κοινοβουλίου – και να εγκριθεί από τα δύο τρίτα του συνόλου των βουλευτών.

Στη συνέχεια, η πρόταση θα πάει στο Συνταγματικό Δικαστήριο – ένα από τα ανώτατα δικαστήρια της Νότιας Κορέας, μαζί με το Ανώτατο Δικαστήριο. Τουλάχιστον έξι από τους εννέα δικαστές πρέπει να συμφωνήσουν να προχωρήσουν στην παραπομπή.

Ο πρόεδρος θα ανασταλεί από την άσκηση της εξουσίας του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έως ότου εκδικαστεί η παραπομπή, σύμφωνα με το Σύνταγμα, σύμφωνα με το CNN.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο πρωθυπουργός θα παρέμβει ως μεταβατικός αρχηγός. Ο σημερινός πρωθυπουργός Han Duck-soo υπηρετεί τον ρόλο για δεύτερη φορά. Ήταν προηγουμένως πρωθυπουργός από το 2007 έως το 2008 υπό τον πρόεδρο Roh Moo-hyun, ο οποίος παραπέμφθηκε και αναγκάστηκε να παραιτηθεί για δύο μήνες πριν αποκατασταθεί στην εξουσία από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Εάν επικυρωθεί η παραπομπή και ο πρόεδρος παραιτηθεί, η κυβέρνηση πρέπει να διεξαγάγει εκλογές εντός 60 ημερών, σύμφωνα με το Σύνταγμα.

