Νταγκεστάν – Ρωσία: Τουλάχιστον 9 οι νεκροί και 25 οι τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε εκκλησίες και συναγωγή

Ένοπλοι εξαπέλυσαν τρομοκρατικές επιθέσεις χθες Κυριακή (23.06.2024) σε μία συναγωγή και δύο ορθόδοξες εκκλησίες στη ρωσική Δημοκρατία του Νταγκεστάν.

Από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη ρωσική Δημοκρατία του Νταγκεστάν, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι – μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και ένας ιερέας – έπεσαν νεκροί και άλλοι 25 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά, και στην πόλη Ντερμπέντ (νοτιότερα).

Το Νταγκεστάν είναι Δημοκρατία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή (ΝΑΚ) ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχους «δύο ορθόδοξες εκκλησίες, μια συναγωγή και ένα αστυνομικό σημείο ελέγχου».

🚨BREAKING: A terrorist attack on a Jewish synagogue and an Orthodox church in Russia’s Dagestan.



Five police officers were killed, and nine more were injured. pic.twitter.com/wM2PXwDsFC