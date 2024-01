Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «αρπακτικό» και «δεν θα αλλάξει», υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ηγέτης του Κιέβου ζήτησε από τη Δύση όπλα και επενδύσεις για τη χώρα του.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν «αρπακτικό» που δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί από μία «παγωμένη» σύρραξη στην Ουκρανία, όπου η γραμμή του μετώπου παραμένει εδώ και πολλούς μήνες σχεδόν αμετακίνητη.

«Μετά το 2014 έγιναν προσπάθειες να παγώσει ο πόλεμος στο Ντονμπάς (στην ανατολική Ουκρανία). Υπήρχαν εγγυητές με μεγάλη επιρροή, όπως η καγκελάριος της Γερμανίας (Άγγελα Μέρκελ), ο πρόεδρος της Γαλλίας (Φρανσουά Ολάντ). Όμως ο Πούτιν είναι αρπακτικό που δεν ικανοποιείται από τα παγωμένα προϊόντα», είπε ο Ζελένσκι στην παρέμβασή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε επίσης τον Πούτιν ότι «επιχειρεί να κανονικοποιήσει» τις «μαζικές εκτοπίσεις, τα ισοπεδωμένα χωριά και πόλεις και την τρομακτική αίσθηση ότι ο πόλεμος ίσως να μην τελειώσει ποτέ».

«Στην πραγματικότητα, ο Πούτιν ενσαρκώνει τον πόλεμο», συνέχισε ο Ουκρανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι «αυτό δεν θα αλλάξει».

Ο Ζελένσκι κάλεσε για άλλη μία φορά τις χώρες της Δύσης να εφοδιάσουν με περισσότερα όπλα την Ουκρανία και να την βοηθήσουν να επικρατήσει στον αέρα, εξοπλίζοντάς την με μαχητικά αεροσκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι το Κίεβο έχει ήδη πλεονέκτημα στη Μαύρη Θάλασσα, έναντι του ρωσικού στόλου. «Οι εταίροι μας γνωρίζουν τις ανάγκες μας και πόσες είναι», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία έχει αποδείξει ότι «μπορεί να πλήξει τα ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που κανείς δεν είχε καταρρίψει μέχρι τώρα».

