Εικόνες βίας στη Ντιζόν της Γαλλίας όπου συμμορίες Τσετσένων εξακολουθούν να συγκρούονται με συμμορίες Αφρικανών μουσουλμάνων. Ένοπλοι αστυνομικοί παραμένουν αναπτυγμένοι σε τμήματα της πόλης.

Αυτοκίνητα και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (15.06.2020) προτού πολλές δεκάδες αστυνομικοί κατάφεραν να επιβάλουν την τάξη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι ταραχές προκλήθηκαν εξαιτίας ενός “ξεκαθαρίσματος λογαριασμών” ανάμεσα σε Τσετσένους και σε ντόπιους κατοίκους της Γκρεσίγ, μια συνοικία όπου κατοικούν χαμηλού εισοδήματος πολίτες και πολλοί βορειοαφρικανοί μετανάστες, δήλωσε ο νομάρχης Μπερνάρ Σμελτς.

Δείτε video που αναρτήθηκαν στο Twitter:

Further scenes from the streets of #Dijon as armed gangs roam the streets openly wielding firearms.



pic.twitter.com/OmCNSvGSyT