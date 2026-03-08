Κόσμος

Ντομινίκ ντε Βιλεπέν: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σήμερα στα χέρια εντελώς ανεύθυνων ανθρώπων»

«Κυλιόμαστε στη λάσπη της ιστορίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας
O Ντομινίκ ντε Βιλεπέν
O Ντομινίκ ντε Βιλεπέν / ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Χείμαρρος» για τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Ντομινίκ ντε Βιλεπέν.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σήμερα στα χέρια εντελώς ανεύθυνων ανθρώπων που παίζουν με τις τύχες των λαών του κόσμου επιβάλλοντας στην ανθρωπότητα το νόμο της ζούγκλας δήλωσε σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό της Γαλλίας ο Ντομινίκ ντε Βιλεπέν.

Ο Ντομινίκ ντε Βιλεπέν, ο οποίος το 2003, με την ιδιότητα του υπουργού Εξωτερικών προκάλεσε διεθνή αίσθηση στηλιτεύοντας ενώπιον του ΟΗΕ την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ, ανέφερε πως από την άποψη της διεθνούς νομιμότητας η σημερινή επέμβαση στο Ιράν είναι χειρότερη από την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ, καλώντας την Ευρώπη να την καταγγείλει απερίφραστα.

«Κυλιόμαστε στη λάσπη της ιστορίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ντε Βιλεπέν λέγοντας πως «ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι» και ότι αυτά που κάνουν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου δεν μπορεί να μείνουν χωρίς συνέπειες.

Διαβάστε ΕΔΩ LIVE όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν κήρυξαν τον πόλεμο για να ελευθερώσουν το Ιράν συνέχισε ο ντε Βιλεπέν καλώντας τις δημοκρατικές χώρες να αντιδράσουν σθεναρά σε αυτήν την «προαναγγελθείσα καταστροφή».

Κόσμος
