Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πάντα απρόβλεπτος, αλλά και ευρηματικός και αυτό το απέδειξε για άλλη μια φορά καθώς ανάρτησε μια εικόνα με τον Ιησού να κάθεται δόπλα του στο δικαστήριο.

Λίγο πριν ξεκινήσει η δεύτερη μέρα της δίκης του στο Μανχάταν ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social μια εικόνα που είχε ανεβάσει νωρίτερα ένας χρήστης του twitter, η οποία απεικονίζει τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης με τον Ιησού να κάθεται δίπλα του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και σχόλιο στη φωτογραφία που ανέβασε, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στην παρουσία του Ιησού δίπλα του.

«O κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πόσο πετυχημένος επιχειρηματίας είμαι μέσω αυτής της δίκης», έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κάθεται στο εδώλιο μαζί με δυο από τους γιους του. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι ότι επί χρόνια παρουσίαζαν διογκωμένη σε μέγιστο βαθμό την ακίνητη περιουσία τους.

BREAKING: President Trump just posted me on Truth Social! pic.twitter.com/CdQWdtFJUl