Ντόναλντ Τραμπ: Γυναίκες καταγγέλλουν μπαράζ σχολίων μισογυνισμού στα social media με την επάνοδό του

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν έναν ορυμαγδό σχολίων μισογυνισμού στα social media μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ- ο «βασιλιάς» του μισογυνισμού-, επικράτησε της Καμάλα Χάρις μετά από μια χαοτική εκστρατεία που χαρακτηρίστηκε από θυμό, προσβολές και διχασμό, κερδίζοντας το 51% των λαϊκών ψήφων.

Στον απόηχο της συγκλονιστικής πολιτικής επιστροφής του πρώην προέδρου, γυναίκες καταγγέλλουν ότι άνδρες γράφουν «το σώμα σου, η επιλογή μου» (“your body, my choice”) στις αναρτήσεις τους στα social media, μεταξύ άλλων ανησυχητικών σχολίων για τo δικαίωμα αναπαραγωγής, γράφει σε άρθρο του ο Independent.

Το σύνθημα «το σώμα μου, η επιλογή μου» (“my body, my choice”) διαδόθηκε αρχικά από φεμινίστριες που υπερασπίζονταν το δικαίωμα στη μητρότητα τη δεκαετία του ’60. Ωστόσο, η φράση έχει πλέον υιοθετηθεί μετά το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο Nick Fuentes, ο λευκός εθνικιστής podcaster, γνωστός για το μακρύ ιστορικό αντισημιτικών και μισογυνιστικών σχολίων του, έγραψε στο X καθώς διαφαινόταν η νίκη του Τραμπ: «Το σώμα σου, η επιλογή μου. Για πάντα».

The masks are fully off now pic.twitter.com/ZlAkFr9FO5