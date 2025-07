Τέξας: Η στιγμή που τα ορμητικά νερά των πλημμυρών παρασύρουν ολόκληρο σπίτι

Τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους – εκ των οποίων 21 παιδιά – από τις φονικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές του Τέξας με τα σωστικά συνεργεία να αναζητούν δεκάδες αγνοούμενους, ανάμεσά τους και 24 παιδιά.

Οι ιστορίες των διασωθέντων που πάλευαν για να σωθούν την ώρα που τα ορμητικά νερά από τις πλημμύρες που βούλιαξαν περιοχές του Τέξας, έμπαιναν στα σπίτια τους συγκλονίζουν.

Την ίδια ώρα, διάφορα βίντεο που δείχνουν τη μανία της φύσης, προκαλούν σοκ.

Το βίντεο διάρκειας 37 λεπτών, που τράβηξε ο Γκάβιν Γουόλστον από μία γέφυρα κατά μήκος του πολιτειακού αυτοκινητόδρομου 480, καταγράφει τη στιγμή που ξεσπά το πλημμυρικό κύμα.

Η συγκεκριμένη γέφυρα βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά της κατασκήνωσης Camp Mystic, μιας χριστιανικής κατασκήνωσης θηλέων, η οποία φιλοξενούσε 750 άτομα εκεί όταν οι πλημμύρες σάρωσαν την περιοχή νωρίς το πρωί της 4ης Ιουλίου, σκορπώντας τον θάνατο.

Κάποια στιγμή, όπως φαίνεται στο 34:54, διακρίνεται ένα ολόκληρο σπίτι το οποίο έχει παρασυρθεί από τα νερά και κυλά στο ποτάμι, και πέφτει πάνω σε ένα μεταλλικό κιγκλίδωμα στη γέφυρα.

Please do not victim shame: This is what a Texas hill Country flash flood looks like. pic.twitter.com/3m5VcvJHCY