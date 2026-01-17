Ντόναλντ Τραμπ: Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν, είναι το χειρότερο μέρος για να ζεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 το τέλος της 37χρονης διακυβέρνησης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν.

«Είναι καιρός να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Politico, καθώς οι εκτεταμένες διαμαρτυρίες που ζητούσαν το τέλος του καθεστώτος φαίνεται να έχουν υποχωρήσει.

Χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ωθώντας τον Τραμπ να απειλήσει επανειλημμένα με στρατιωτική επέμβαση.

Μάλιστα την Τρίτη, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Την επόμενη μέρα, ο πρόεδρος άλλαξε απότομα στάση, λέγοντας ότι είχε ενημερωθεί ότι οι δολοφονίες είχαν σταματήσει.

«Η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ ήταν να μην κρεμάσει περισσότερους από 800 ανθρώπους πριν από δύο ημέρες», δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε για το μέγεθος μιας πιθανής αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν.

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν λίγο μετά την ανάρτηση μιας σειράς εχθρικών μηνυμάτων από τον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο X, τα οποία στόχευαν τον Τραμπ, κατηγορώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι είναι υπεύθυνος για τη θανατηφόρα βία και τις αναταραχές στο Ιράν.

«Θεωρούμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ένοχο για τις απώλειες, τις ζημίες και τη συκοφαντία που προκάλεσε στον ιρανικό λαό», έγραψε ο Χαμενεΐ.

Σε άλλη ανάρτηση, είπε ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε εσφαλμένα τις βίαιες ομάδες ως εκπροσώπους του ιρανικού λαού, αποκαλώντας το «απαράδεκτη συκοφαντία».

Ο Τραμπ, αφού διάβασε τις αναρτήσεις, είπε ότι οι ηγέτες της Τεχεράνης βασίζονται στην καταστολή και τη βία για να κυβερνήσουν.

«Αυτό για το οποίο είναι ένοχος, ως ηγέτης μιας χώρας, είναι η πλήρης καταστροφή της χώρας και η χρήση βίας σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί», είπε ο Τραμπ.

«Προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία της χώρας — παρόλο που αυτή η λειτουργία είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο — η ηγεσία θα πρέπει να επικεντρωθεί στη σωστή διακυβέρνηση της χώρας, όπως κάνω εγώ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι στη δολοφονία χιλιάδων ανθρώπων για να διατηρήσει τον έλεγχο».

«Η ηγεσία έχει να κάνει με σεβασμό, όχι με φόβο και θάνατο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η ανταλλαγή αυτή υπογραμμίζει την όξυνση της ρητορικής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σε μια ευμετάβλητη στιγμή για την περιοχή, και καθώς ο Χαμενεΐ πρόσφατα έκανε μια δημόσια δήλωση στην οποία ισχυρίστηκε ότι «ο ιρανικός λαός έχει νικήσει την Αμερική».

Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, καταδικάζοντας τον Χαμενεΐ και το ιρανικό σύστημα διακυβέρνησης.

«Ο άνθρωπος είναι άρρωστος και πρέπει να διοικήσει σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ.

«Η χώρα του είναι το χειρότερο μέρος για να ζήσει κανείς στον κόσμο λόγω της κακής ηγεσίας».