Ντόναλντ Τραμπ: Κανείς δε με έπεισε για το Ιράν, εγώ έπεισα τον εαυτό μου – Τι είπε για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ Ειρήνης

«Κανείς δεν με έπεισε, εγώ έπεισα τον εαυτό μου. Χθες είχατε προγραμματίσει πάνω από 800 απαγχονισμούς. Δεν απαγχόνισαν κανέναν. Ακύρωσαν τους απαγχονισμούς. Αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Λίγο πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι ήταν καθαρά δική του απόφαση να μην επιτεθεί στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος «ευχαρίστησε» την ιρανική κυβέρνηση που ακύρωσε «όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού» διαδηλωτών, αφού απείλησε την Τεχεράνη με «σοβαρές επιπτώσεις» εάν συνεχιζόταν η καταστολή των διαδηλώσεων.

«Σέβομαι πολύ το γεγονός πως όλες οι προβλεπόμενες εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού, που επρόκειτο να γίνουν χθες (περισσότερες από 800), ματαιώθηκαν από τους ηγέτες του Ιράν. Ευχαριστώ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Αυτό είχε έναν μεγάλο αντίκτυπο», δήλωσε κατόπιν σε μια συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

REPORTER: “Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran?”



PRESIDENT TRUMP: “Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn’t hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact” pic.twitter.com/r4tEo8JQbt — Fox News (@FoxNews) January 16, 2026

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας»

Για τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το ΝΑΤΟ έχει συνεργαστεί μαζί μας, όταν ερωτήθηκε για το αν θα φύγουν οι ΗΠΑ από τη συμμαχία αν δεν βοηθήσει τις ΗΠΑ να καταλάβουν το αρκτικό νησί.

Εξήγησε ακόμη ότι «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αν δεν την αποκτήσουμε, θα έχουμε ένα κενό στην εθνική ασφάλεια, όσον αφορά τις δραστηριότητές μας σε σχέση με τον Χρυσό Θόλο».

Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, ο οποίος γίνεται όλο και ισχυρότερος, πρόσθεσε.

«Είχαμε μια υπέροχη συνάντηση με τη Ματσάδο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε την Παρασκευή (16/1/26) την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν την υποστηρίζει ως ηγέτιδα της Βενεζουέλας μετά την ανατροπή του Νικολά Μαδούρο.

«Λοιπόν, αν θυμάστε ένα μέρος που ονομάζεται Ιράκ, όπου απολύθηκαν όλοι, κάθε άτομο, η αστυνομία, οι στρατηγοί, όλοι απολύθηκαν, και κατέληξαν να γίνουν ISIS», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα. «Λοιπόν, το θυμάμαι αυτό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ματσάδο δεν είχε το σεβασμό του λαού της για να ηγηθεί της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε θετικά για τη συνάντησή του με τη Ματσάδο την Πέμπτη, όπου αυτή του πρόσφερε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης. «Αλλά θα σας πω, χθες είχα μια υπέροχη συνάντηση με ένα πρόσωπο που σέβομαι πολύ, και αυτή σέβεται, προφανώς, εμένα και τη χώρα μας, και μου έδωσε το Νόμπελ της», είπε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ήθελε το βραβείο κάποιας άλλης, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, μου το πρόσφερε. Σκέφτηκα ότι ήταν πολύ ευγενικό. Είπε, ξέρετε, «Έχετε τερματίσει οκτώ πολέμους και κανείς δεν αξίζει αυτό το βραβείο περισσότερο από εσάς στην ιστορία». Και σκέφτηκα ότι ήταν μια πολύ ωραία χειρονομία και, παρεμπιπτόντως, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή γυναίκα και θα ξαναμιλήσουμε», είπε.

Ο Τραμπ «δεν βλέπει τον λόγο» να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης στη Μινεσότα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν βλέπει προς το παρόν τον λόγο» να επικαλεστεί στον Νόμο περί Εξέγερσης, που θα του επέτρεπε να χρησιμοποιήσει τον στρατό ως αστυνομική δύναμη στη Μινεσότα, λόγω των διαδηλώσεων κατά της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Στη μεγαλύτερη πόλη της Πολιτείας αυτής, τη Μινεάπολη, επικρατεί ένταση μετά τον θάνατο, την περασμένη εβδομάδα, της 37χρονης Αμερικανίδας Ρενέ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε από έναν πράκτορα της ICE. Ένας Βενεζουελάνος τραυματίστηκε επίσης την Τετάρτη, όταν τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί της ICE.

Στους 2.000 αστυνομικούς που είχαν ήδη αναπτυχθεί στη Μινεσότα, προστέθηκαν από τις αρχές της εβδομάδας δεκάδες άλλοι.

«Αν χρειαζόμουν (σ.σ. τον Νόμο περί Εξέγερσης), θα τον χρησιμοποιούσα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος προς το παρόν να το κάνω», είπε ο Τραμπ που έχει απειλήσει πολλές φορές τους τελευταίους μήνες να επικαλεστεί αυτόν τον Νόμο, έναν συνδυασμό νομοθετημάτων του 18ου και του 19ου αιώνα. Με την ενεργοποίησή του, επιτρέπεται στο ομοσπονδιακό κράτος να χρησιμοποιεί τον στρατό για τη διατήρηση της τάξης στο αμερικανικό έδαφος.

Για τελευταία φορά τον Νόμο περί Εξέγερσης τον είχε επικαλεστεί το 1992 ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος, κατόπιν αιτήματος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, λόγω των άνευ προηγουμένου ταραχών στο Λος Άντζελες, με αφορμή την αθώωση αστυνομικών που ξυλοκόπησαν άγρια έναν Αφροαμερικανό οδηγό ταξί.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε τη Ρενέ Γκουντ ήταν σε αυτοάμυνα. Μέχρι τώρα δεν του έχει ασκηθεί καμία δίωξη, ούτε έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Οι Δημοκρατικές αρχές της Μινεσότας, που αμφισβητούν την επίσημη θέση της Ουάσινγκτον βασιζόμενες σε βίντεο που τραβήχτηκαν τη στιγμή του πυροβολισμού, ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο της γυναίκας, εκφράζοντας φόβους ότι η έρευνα του FBI θα είναι προκατειλημμένη.

Πολλές δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί «αδικαιολόγητο» τον θάνατο της Γκουντ. Οι έρευνες αυτές, κυρίως μία του CNN, διαπιστώνουν επίσης ότι οι Αμερικανοί διαφωνούν με τις εξηγήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.