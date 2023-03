Οι ΗΠΑ είδαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους να ασκείται ποινική δίωξη κατά πρώην προέδρου, και συγκεκριμένα κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ποινική δίωξη κατά του Τραμπ για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς ίσως να μην είχε φτάσει σε αυτό το στάδιο εάν δεν υπήρχε ένα άτομο κλειδί: ο Μάικλ Κόεν.

Ο Μάικλ Κόεν είναι ο πρώην δικηγόρος εξ απορρήτων του Ντόναλντ Τραμπ μετατράπηκε σε μεγάλο εχθρό του.

Αυτός πλήρωσε την Ντάνιελς το 2016 κι έχει καταθέσει πως τα χρήματα του επιστράφηκαν. Αφού εξέτισε την ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί, συνεργάστηκε στην έρευνα από τα τέλη του 2018 και προσήλθε επανειλημμένα να καταθέσει ενώπιον του σώματος ενόρκων.

Δεχόμενος το τελευταίο διάστημα καταιγισμό φραστικών πυρών από τον Τραμπ, που τον χαρακτηρίζει «ζώο» και «ρατσιστή», καθώς και από άλλους ρεπουμπλικάνους, που του προσάπτουν «πολιτικά κίνητρα», ο εισαγγελέας Μπραγκ επισήμανε πως ο Τραμπ «δημιούργησε ψευδείς προσδοκίες» νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν διαλαλούσε πως θα «συλλαμβανόταν» και καλούσε τους υποστηρικτές του να ξεσηκωθούν, με πρόθεση να δημιουργήσει σάλο, κάνονας λόγο για παρακώλυση και «ανάμιξη» στην έρευνα.

Η Στόρμι Ντάνιελς έκανε ένα tweet μετά την ανακοίνωση για τη δίωξη στον Τραμπ, ευχαριστώντας όλους για τη στήριξή τους.

«Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και την αγάπη σας. Έχω τόσα μηνύματα στα οποία δεν μπορώ να απαντήσω και επίσης… δε θέλω να χύσω τη σαμπάνια μου» γράφει η Ντάνιελς.

Ο δικηγόρος της Κλαρκ Μπρούστερ συμπλήρωσε επίσης πως «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Thank you to everyone for your support and love! I have so many messages coming in that I can’t respond…also don’t want to spill my champagne 😜 #Teamstormy merch/autograph orders are pouring in, too! Thank you for that as well but allow a few extra days for shipment.