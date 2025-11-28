Ντόναλντ Τραμπ: Νέα σεξιστική επίθεση σε γυναίκα δημοσιογράφο – «Δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ, είσαι ηλίθια;»

Λίγες ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά δημοσιογράφου την οποία αποκάλεσε δημόσια «άσχημη», ο Αμερικανός πρόεδρος «χτύπησε» ξανά.

Θέλοντας να ενημερώσει τους Αμερικανούς για τον θάνατο της 20χρονης Εθνοφρουρού μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε μία ακόμη δημοσιογράφο «ηλίθια» για τις ερωτήσεις που του έθεσε. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται σε δημοσιογράφους και ειδικά σε γυναίκα δημοσιογράφο.

«Είσαι ηλίθια; Είσαι ένας ηλίθιος άνθρωπος;», ρώτησε έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ μιλούσε για τον φερόμενο ως δράστη των αιματηρών πυροβολισμών, ο οποίος είναι 29χρονος αφγανικής καταγωγής.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο 29χρονος κατηγορείται για τους πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο, έχει ξεσπάσει «πόλεμος» στις ΗΠΑ για το ποια κυβέρνηση άφησε τον Αφγανό να μείνει στη χώρα. Υπενθυμίζεται πως εργαζόταν για τη CIA στο Αφγανιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε -ξανά- στον Τζο Μπάιντεν λέγοντας πως άφησε τον 29χρονο να μπει στις ΗΠΑ κατά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν το 2021 αν και έλαβε άσυλο φέτος, επί προεδρίας Τραμπ.

«Ελέγχθηκε και ο έλεγχος ήταν καθαρός», επεσήμανε η δημοσιογράφος.

«Τρελάθηκε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Εννοώ, τα έχασε και αυτό συμβαίνει επίσης. Συμβαίνει συχνά με αυτούς τους ανθρώπους».

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος επέμεινε ότι το 2021 επετράπη σε Αφγανούς να εισέλθουν στις ΗΠΑ χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και για να αποδείξει τα λεγόμενα του έδειξε μια φωτογραφία ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους γεμάτο με ανθρώπους που έφευγαν από την Καμπούλ.

«Δεν έγινε κανένας έλεγχος ή τίποτα τέτοιο, ήρθαν χωρίς έλεγχο», τόνισε.

Η δημοσιογράφος προσπάθησε να τον διαψεύσει λέγοντας ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες έλεγξαν τους Αφγανούς που εισήλθαν στις ΗΠΑ την εποχή εκείνη και τον ρώτησε για ποιο λόγο επιμένει να κατηγορεί την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Στον Ντόναλντ Τραμπ, όπως είναι λογικό, δεν άρεσε καθόλου αυτό.

«Επειδή τους άφησε να εισέλθουν. Είσαι ηλίθια; Είσαι ένα ηλίθιος άνθρωπος; Επειδή ήρθαν με ένα αεροπλάνο μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ και εσύ απλώς κάνεις ερωτήσεις επειδή είσαι ηλίθια», της είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνηθίζει να επιτίθεται εναντίον δημοσιογράφων προσβάλλοντάς τους, με τις επιθέσεις του τον τελευταίο καιρό να επικεντρώνονται σε γυναίκες δημοσιογράφους.

Την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Κέιτι Ρότζερς των New York Times χαρακτηρίζοντάς την «άσχημη» και «δευτεροκλασάτη», επειδή έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα σύμφωνα με το οποίο ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος ακολουθεί πιο χαλαρό πρόγραμμα λόγω της ηλικίας του.

Επίσης επέπληξε τη Μέρι Μπρους του τηλεοπτικού δικτύου ABC επειδή του έκανε μια «φρικτή, αναιδή και απλώς απαίσια ερώτηση» αναφορικά με την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Οβάλ Γραφείο.

Donald Trump viciously attacks a female journalist by calling her “piggy” to her face and not one man or one woman in the White House Press Corps stands up for her, objects or calls out Trump.



This video is emblematic of the last decade in this country.pic.twitter.com/rv7f9rqAs6 — Don Winslow (@donwinslow) November 18, 2025

Και όταν η Κάθριν Λούσι τον ρώτησε για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταιν, ο Ντόναλντ Τραμπ της απάντησε: «Ησυχία, γουρουνίτσα!».