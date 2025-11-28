Κόσμος

Λευκός Οίκος: Πέθανε η 20χρονη Εθνοφρουρός που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς

Στο νοσοκομείο παραμένει ο 2ος Εθνοφρουρός ο οποίος επίσης πυροβολήθηκε - Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη
Σάρα Μπέκστρομ
H 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ που υπέκυψε στα τραύματά της / Reuters

Λίγες ώρες μετά τους αιματηρούς πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο, το ένα μέλος της Εθνοφρουράς, η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ υπέκυψε στα τραύματά της ενώ ο 2ος Εθνοφρουρός που τραυματίστηκε, συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Την τραγική είδηση για τον θάνατο της Εθνοφρουρού, έκανε γνωστή ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (27.11.2025) σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. Όσον αφορά τον άλλο Εθνοφρουρό, τον 24χρονο Άντριου Γουλφ που που επίσης τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς που έπεσαν μόλις 2 τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε να λάβει καλύτερα νέα για εκείνον.

«Το κοριτσάκι μου πέρασε τη δόξα», έγραψε στα social media ο Γκάρι Μπέκστρομ, πατέρας της 20χρονης που πέθανε, προσθέτοντας ότι η οικογένειά του παλεύει με μια «φρικτή τραγωδία».

U.S. Army Spc. Sarah Beckstrom, a West Virginia National Guard Soldier with the 863rd Military Police Company, who was killed in a shooting near the Farragut Square Metro Station in Washington, D.C., November 26, 2025, in this handout photo. U.S. Army National Guard
Η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ που υπέκυψε στα τραύματά της / U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Zoe Morris/Handout via REUTERS

«Η Σάρα Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας. Ο άλλος στρατιωτικός που χτυπήθηκε από πυρά δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κι ελπίζουμε πως θα λάβουμε τα καλύτερα νέα για την πορεία του», είπε συγκεκριμένα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδώσει την συγκεκριμένη επίθεση ως αποτυχία στον έλεγχο της μετανάστευσης της εποχής Μπάιντεν καθώς ο κατηγορούμενος είναι ο 29χρονος Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανβάλ.

Ραχμανουλάχ Λακανβάλ
Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς Ραχμανουλάχ Λακανβάλ / REUTERS/Nathan Howard

Οπλισμένος με ένα ισχυρό περίστροφο, ένα 357 Magnum, ο ένοπλος έστησε ενέδρα και πυροβόλησε τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς προτού τραυματιστεί σε ανταλλαγή πυροβολισμών με άλλους Εθνοφρουρούς. Εν τέλει τραυματίστηκε και εκείνος από τα πυρά και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Μετά το επεισόδιο, ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε μια εκτεταμένη αναθεώρηση των υποθέσεων ασύλου που εγκρίθηκαν υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, καθώς και των Πράσινων Καρτών που εκδόθηκαν σε πολίτες 19 χωρών.

Το FBI έψαξε πολλά ακίνητα στο πλαίσιο έρευνας, συμπεριλαμβανομένου ενός σπιτιού στην Ουάσινγκτον που συνδέεται με τον ύποπτο, ο οποίος, σύμφωνα με αξιωματούχους, ήταν μέλος μιας μονάδας που υποστηρίχθηκε από τη CIA στο Αφγανιστάν πριν έρθει στις ΗΠΑ το 2021 στο πλαίσιο ενός προγράμματος επανεγκατάστασης.

Οι πράκτορες κατέσχεσαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι του, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και iPad. «Ανακρίναμε τους συγγενείς του» δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Άντριου Γουλφ
Ο Άντριου Γουλφ, ο 2ος Εθνοφρουρός που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς / REUTERS/Nathan Howard

Η εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, δήλωσε ότι ο 29χρονος οδήγησε μέχρι την άλλη άκρη της χώρας και στη συνέχεια έστησε ενέδρα στα μέλη της Φρουράς ενώ περιπολούσαν κοντά στον Λευκό Οίκο, παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Ρίχνοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση του προκατόχου του στον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο φερόμενος ως ένοπλος, τον οποίο περιέγραψε ως «κούκο», ήταν μεταξύ χιλιάδων Αφγανών που έφτασαν χωρίς έλεγχο καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια χαοτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν το 2021.

«Η θηριωδία του υπόπτου μας υπενθυμίζει ότι δεν έχουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας από το να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο των ανθρώπων που εισέρχονται και παραμένουν στη χώρα μας», τόνισε.

Η συνεργασία με την CIA και τα άγνωστα κίνητρα

Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος ζούσε στην Ουάσινγκτον με τη σύζυγό του και τα 5 παιδιά του, φαίνεται να έδρασε μόνος του. Tα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου ο ύποπτος εισήλθε στις ΗΠΑ, το οποίο επέτρεψε την είσοδο σε περισσότερους από 70.000 Αφγανούς υπηκόους, σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου, σχεδιάστηκε με διαδικασίες ελέγχου, μεταξύ άλλων από τις αμερικανικές υπηρεσίες αντιτρομοκρατίας και πληροφοριών. Ωστόσο, η μεγάλης κλίμακας και βιαστική φύση των εκκενώσεων οδήγησε τους επικριτές να πουν ότι οι έλεγχοι ιστορικού ήταν αναποτελεσματικοί.

Αμερικανικη σημαία
Μνημείο στο σημείο όπου πυροβολήθηκαν τα μέλη της Εθνοφρουράς / REUTERS/Craig Hudson

Οι αρχές ετοιμάζουν να απαγγείλουν κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του δράστη και να επιδιώξει την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης 

Ο φερόμενος ως δράστης έλαβε άσυλο φέτος επί προεδρίας Τραμπ, σύμφωνα με αρχείο της αμερικανικής κυβέρνησης που τον αφορά και το οποίο είδε το Reuters.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο Λακανβάλ συνεργάστηκε με τοπικές μονάδες που υποστηρίζονταν από τη CIA στο Αφγανιστάν, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι New York Times, επικαλούμενοι ανώνυμους αξιωματούχους, προσδιόρισαν την υποστηριζόμενη από τη CIA δύναμη ως Μηδενική Μονάδα, εκπαιδευμένη και υποστηριζόμενη από την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών στη νότια επαρχία Κανταχάρ.

Οι μονάδες αποτελούνταν από μια παραστρατιωτική ομάδα εκπαιδευμένη να διεξάγει νυχτερινές επιδρομές και μυστικές αποστολές κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και, με χιλιάδες μέλη, είχαν επίσημα ενταχθεί στις αφγανικές υπηρεσίες πληροφοριών όταν οι ΗΠΑ απέσυραν τα στρατεύματά τους, ανέφεραν οι Times.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο Λακανβάλ εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021 στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Καλώς ήρθατε στους Συμμάχους», ενός προγράμματος της εποχής Μπάιντεν για την επανεγκατάσταση χιλιάδων Αφγανών που βοήθησαν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν και φοβόντουσαν αντίποινα από τις δυνάμεις των Ταλιμπάν που κατέλαβαν τον έλεγχο μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από εκεί.

Τα δύο μέλη της Φρουράς από τη Δυτική Βιρτζίνια συμμετείχαν σε αποστολή επιβολής του νόμου που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πάταξη της εγκληματικότητας στην περιοχή.

