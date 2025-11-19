Κόσμος

Η δημοσιογράφος που είπε «γουρούνα» ο Τραμπ «πήγαινε γυρεύοντας» λέει ο Λευκός Οίκος

Μόλις την Τρίτη ο Αμερικανός Πρόεδρος καταφέρθηκε και κατά της Μέρι Μπρους του ABC News
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump στο Air Force One / REUTERS / Φωτογραφία Elizabeth Frantz

«Όταν πας γυρεύοντας για καβγά, τον βρίσκεις»! Ο Λευκός Οίκος επέμεινε την Τετάρτη (19.11.2025) στις απόψεις του σχετικά με τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε τη  δημοσιογράφο του Bloomberg, Κάθριν Λούσι, «γουρούνα» («piggy»).

Mέσα στο Air Force One, o Nτόναλντ Τραμπ έκανε αυτή τη σεξιστική δήλωση κατά της ρεπόρτερ του Boomberg, μία κίνηση του Προέδρου των ΗΠΑ η οποία προκάλεσε κατακραυγή.

«Αυτή η δημοσιογράφος συμπεριφερόταν με έναν τρόπο που δεν ήταν ενδεδειγμένος ούτε επαγγελματικός σε σχέση με τις συναδέλφους της μέσα στο αεροσκάφος. Όταν πας γυρεύοντας για καβγά, τον βρίσκεις», σχολίασε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ο τρόπος με τον οποίο η δημοσιογράφος Κάθριν Λούσι, του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg, έθεσε ερώτημα στον Τραμπ μέσα στο Air Force One δεν είχε τίποτα το ασυνήθιστο.

Όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απαντά σε ερωτήσεις, είτε βρίσκεται μέσα στο αεροπλάνο του είτε στο Οβάλ Γραφείο, οι δημοσιογράφοι ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή του, υψώνοντας τη φωνή και σε ορισμένες περιπτώσεις διακόπτοντας ο ένας τον άλλο την ώρα που μιλάει.

Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια εκείνου του διαλόγου, που έγινε viral!

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που συνηθίζει να πηγαίνει για να περάσει λίγα λεπτά στον χώρο του Air Force One που είναι διαθέσιμος για τους δημοσιογράφους, ερωτήθηκε για την υπόθεση Επστάιν, η οποία ταλανίζει την αμερικανική κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες.

Εκείνος απάντησε, εμφανώς ενοχλημένος, ότι δεν γνωρίζει τίποτα για σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε ο χρηματιστής, με τον οποίο γνωρίζονταν για πολλά χρόνια και ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή πριν από τη δίκη του.

Τότε, η δημοσιογράφος του Bloomberg προσπάθησε να πιέσει τον Τραμπ, θέτοντας ένα ερώτημα σχετικά με την άρνησή του να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα της έρευνας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τη διέκοψε, έσκυψε προς το μέρος της, την έδειξε με το δάκτυλό του και της απάντησε: «Σιωπή. Σιωπή, γουρούνα!» («Quiet, quiet piggy»).

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει από τον Ιανουάριο τις λεκτικές επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων που εκπροσωπούν ΜΜΕ, τα οποία κρίνει εχθρικά.

Σε επικοινωνία με το AFP για μια αντίδραση, η ένωση που εκπροσωπεί τους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο (WHCA) δεν απάντησε.

Στις 18 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος καταφέρθηκε και κατά της Μέρι Μπρους, του ABC News.

«Είστε ένας φρικτός άνθρωπος», είπε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας το ABC News δίκτυο «ψευδών ειδήσεων» (fake news).

Η δημοσιογράφος του έθεσε ερωτήσεις σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στη Σαουδική Αραβία και το σκάνδαλο Τζέφρι Επστάιν, την ώρα που ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος υποδεχόταν στο Οβάλ Γραφείο τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
149
76
76
73
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
ΗΠΑ: Μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 9χρονης Μέλοντι – Η μητέρα αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές
Ξεκίνησαν μαζί για ένα οδικό ταξίδι, όμως η μητέρα επέστρεψε χωρίς το παιδί και παραμένει σιωπηλή εδώ και πάνω από έναν μήνα, ενώ το FBI προσπαθεί να ανασυνθέσει τις κρίσιμες ώρες του ταξιδιού
Στιγμιότυπο από βίντεο παρακολούθησης που δείχνει τη Μέλοντι και τη μητέρα της στις ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχθεί σχέδιο που προβλέπει εδαφικές παραχωρήσεις για την λήξη του πολέμου
Oι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ενημέρωσαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ένα πιθανό πλαίσιο ειρήνης θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη και να περιορίσει μέρος της στρατιωτικής της ισχύος
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ανανεώθηκε πριν 47 λεπτά
14
«Η Ευρώπη χρειάζεται τακτικά πυρηνικά όπλα» δηλώνει ο πρόεδρος της Airbus, Ρενέ Όμπερμαν
Απέναντι στους ρωσικούς πυραύλους Iskander που έχουν αναπτυχθεί στο Καλίνινγκραντ, ο Ρενέ Όμπερμαν εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει μια κοινή ικανότητα πυρηνικής αποτροπής
Ο διευθυντής της Airbus, Ρενέ Όμπερμαν
Ουκρανία: Ο Αμερικανός μεσολαβητής Γουίτκοφ δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες Ζελένσκι – Ερντογάν στην Τουρκία
Οι ΗΠΑ διέψευσαν την παρουσία του Στιβ Γουίτκοφ την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιχειρεί να επανεκκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία που έχει παραμείνει στάσιμη εδώ και μήνες
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Newsit logo
Newsit logo