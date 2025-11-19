Η δημοσιογράφος που είπε «γουρούνα» ο Τραμπ «πήγαινε γυρεύοντας» λέει ο Λευκός Οίκος

«Όταν πας γυρεύοντας για καβγά, τον βρίσκεις»! Ο Λευκός Οίκος επέμεινε την Τετάρτη (19.11.2025) στις απόψεις του σχετικά με τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε τη δημοσιογράφο του Bloomberg, Κάθριν Λούσι, «γουρούνα» («piggy»).

Mέσα στο Air Force One, o Nτόναλντ Τραμπ έκανε αυτή τη σεξιστική δήλωση κατά της ρεπόρτερ του Boomberg, μία κίνηση του Προέδρου των ΗΠΑ η οποία προκάλεσε κατακραυγή.

«Αυτή η δημοσιογράφος συμπεριφερόταν με έναν τρόπο που δεν ήταν ενδεδειγμένος ούτε επαγγελματικός σε σχέση με τις συναδέλφους της μέσα στο αεροσκάφος. Όταν πας γυρεύοντας για καβγά, τον βρίσκεις», σχολίασε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ο τρόπος με τον οποίο η δημοσιογράφος Κάθριν Λούσι, του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg, έθεσε ερώτημα στον Τραμπ μέσα στο Air Force One δεν είχε τίποτα το ασυνήθιστο.

Όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απαντά σε ερωτήσεις, είτε βρίσκεται μέσα στο αεροπλάνο του είτε στο Οβάλ Γραφείο, οι δημοσιογράφοι ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή του, υψώνοντας τη φωνή και σε ορισμένες περιπτώσεις διακόπτοντας ο ένας τον άλλο την ώρα που μιλάει.

Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια εκείνου του διαλόγου, που έγινε viral!

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που συνηθίζει να πηγαίνει για να περάσει λίγα λεπτά στον χώρο του Air Force One που είναι διαθέσιμος για τους δημοσιογράφους, ερωτήθηκε για την υπόθεση Επστάιν, η οποία ταλανίζει την αμερικανική κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες.

Εκείνος απάντησε, εμφανώς ενοχλημένος, ότι δεν γνωρίζει τίποτα για σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε ο χρηματιστής, με τον οποίο γνωρίζονταν για πολλά χρόνια και ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή πριν από τη δίκη του.

Τότε, η δημοσιογράφος του Bloomberg προσπάθησε να πιέσει τον Τραμπ, θέτοντας ένα ερώτημα σχετικά με την άρνησή του να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα της έρευνας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τη διέκοψε, έσκυψε προς το μέρος της, την έδειξε με το δάκτυλό του και της απάντησε: «Σιωπή. Σιωπή, γουρούνα!» («Quiet, quiet piggy»).

Donald Trump viciously attacks a female journalist by calling her “piggy” to her face and not one man or one woman in the White House Press Corps stands up for her, objects or calls out Trump.



This video is emblematic of the last decade in this country.pic.twitter.com/rv7f9rqAs6 — Don Winslow (@donwinslow) November 18, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει από τον Ιανουάριο τις λεκτικές επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων που εκπροσωπούν ΜΜΕ, τα οποία κρίνει εχθρικά.

Σε επικοινωνία με το AFP για μια αντίδραση, η ένωση που εκπροσωπεί τους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο (WHCA) δεν απάντησε.

Στις 18 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος καταφέρθηκε και κατά της Μέρι Μπρους, του ABC News.

«Είστε ένας φρικτός άνθρωπος», είπε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας το ABC News δίκτυο «ψευδών ειδήσεων» (fake news).

Η δημοσιογράφος του έθεσε ερωτήσεις σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στη Σαουδική Αραβία και το σκάνδαλο Τζέφρι Επστάιν, την ώρα που ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος υποδεχόταν στο Οβάλ Γραφείο τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.