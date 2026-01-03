Ντόναλντ Τραμπ: Ο Μαδούρο και η σύζυγός του οδηγούνται στη Νέα Υόρκη

Το τι θα συμβεί στη συνέχεια στη Βενεζουέλα αποφασίζεται αυτή τη στιγμή, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις εξελίξεις μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα να είναι ραγδαίες.

Ακόμα επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του ταξιδεύουν στη Νέα Υόρκη μετά τη σύλληψή τους από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι το ζευγάρι έχει απαγγελθεί κατηγορία στη Νέα Υόρκη και ότι θα μεταφερθεί στην πολιτεία με ελικόπτερο και πλοίο.

«Σκότωσαν πολλούς ανθρώπους και πολλούς Αμερικανούς, ακόμη και ανθρώπους στη δική τους χώρα», είπε ο Τραμπ.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε μια πρώτη εικόνα για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησής του, όσον αφορά τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

«Λοιπόν, αυτή την απόφαση την παίρνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να αφήσουμε κάποιον άλλον να κυβερνήσει και απλώς να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε. Γι’ αυτό και λαμβάνουμε την απόφαση αυτή τη στιγμή. Θα εμπλακούμε σε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θέλουμε ελευθερία για τον λαό», δήλωσε στο Fox News σε τηλεφωνική συνέντευξη σήμερα.

Ο Τραμπ είπε ότι οι Βενεζουελάνοι είναι πολύ χαρούμενοι με τη σύλληψη του Μαδούρο «επειδή αγαπούν τις Ηνωμένες Πολιτείες» και επειδή η χώρα υπό τον Μαδούρο ήταν «μια δικτατορία».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Μαδούρο προσπαθούσε να διαπραγματευτεί.

«Ξέρετε, προσπαθούσε να διαπραγματευτεί στο τέλος», είπε ο Τραμπ στο Fox News. «Αλλά εγώ είπα: “Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε”. Αυτό που έκανε με τα ναρκωτικά είναι κακό».

Ο Τραμπ ανέφερε πως κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας πως τώρα οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει για την ηγεσία της Βενεζουέλας. Είπε πως θα εξετάσουν κατά πόσον θα τεθεί στην ηγεσία της Βενεζουέλα η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Πρόσθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως όσοι οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας