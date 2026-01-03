Live οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τη σύλληψη του Μαδούρο ανακοίνωσε ο Τραμπ μετά την αμερικανική επίθεση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η μεγάλης κλίμακας αμερικανική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας τους. Το Καράκας κατήγγειλε την αμερικανική επίθεση και το καθεστώς ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης εθνικής ανάγκης. Παρακολουθείστε live όλες τις εξελίξεις στο newsit.gr.
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο ούτε η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, δήλωσε σήμερα το πρωί η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.
«Απαιτούμε άμεση απόδειξη ζωής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης μαχήτριας Σίλια Φλόρες», ανέφερε η Ροντρίγκες.
Το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της χώρας αυτής μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα την πρωτεύουσα Καράκας.
«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας, στην οποία καταγγέλλεται «η παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών», εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής αυτά τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.
Πηγές της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας δήλωσαν στο Sky News ότι η επιχείρηση για τη «σύλληψη» του προέδρου της νοτιοαμερικάνικης χώρας και της συζύγου του ήταν μέρος μιας «διαπραγματευόμενης εξόδου» μεταξύ του Μαδούρο και των ΗΠΑ.
Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα, διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως ο βενεζουελάνος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε και απομακρύνθηκε από τη χώρα.
Κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τα ξημερώματα στη Βενεζουέλα επλήγησαν κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο Παντρίνο, συμπληρώνοντας πως οι αρχές συγκεντρώνουν πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από επίλεκτες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα αμερικανός αξιωματούχος.
Σύμφωνα με το CBS, πρόκειται για κομάντος της περιβόητης Δύναμης Δέλτα (Delta Force).
Άνδρες της επίλεκτης αυτής μονάδας του αμερικανικού στρατού είχαν επίσης διεξαγάγει το 2019 την επιχείρηση στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο».
