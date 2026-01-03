Κόσμος

Live οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τη σύλληψη του Μαδούρο ανακοίνωσε ο Τραμπ μετά την αμερικανική επίθεση

«H επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η μεγάλης κλίμακας αμερικανική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας τους. Το Καράκας κατήγγειλε την αμερικανική επίθεση και το καθεστώς ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης εθνικής ανάγκης. Παρακολουθείστε live όλες τις εξελίξεις στο newsit.gr.

11:59 | 03.01.2026
12:19 | 03.01.2026
Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας ζητά αποδείξεις ζωής για τον Μαδούρο και την σύζυγό του

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο ούτε η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, δήλωσε σήμερα το πρωί η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Απαιτούμε άμεση απόδειξη ζωής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης μαχήτριας Σίλια Φλόρες», ανέφερε η Ροντρίγκες.

12:17 | 03.01.2026
Το Ιράν καταδικάζει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα

Το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της χώρας αυτής μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα την πρωτεύουσα Καράκας.

«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας, στην οποία καταγγέλλεται «η παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών», εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής αυτά τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

12:15 | 03.01.2026
Φωτιά
Βενεζουέλα: Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα από την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας – Η επόμενη ημέρα και οι φόβοι για εμφύλιο πόλεμο
Ο Ιάσων Πιπίνης μιλά στο newsit.gr για όλα όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια στη Βενεζουέλα και τα οποία οδήγησαν στην σημερινή κλιμάκωση
12:09 | 03.01.2026
«Μετά από συμφωνία ΗΠΑ - Μαδούρο η σύλληψή του» λέει η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας

Πηγές της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας δήλωσαν στο Sky News ότι η επιχείρηση για τη «σύλληψη» του προέδρου της νοτιοαμερικάνικης χώρας και της συζύγου του ήταν μέρος μιας «διαπραγματευόμενης εξόδου» μεταξύ του Μαδούρο και των ΗΠΑ.

12:07 | 03.01.2026
12:06 | 03.01.2026
«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα, διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως ο βενεζουελάνος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε και απομακρύνθηκε από τη χώρα.

Κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τα ξημερώματα στη Βενεζουέλα επλήγησαν κατοικημένες περιοχές, δήλωσε ο Παντρίνο, συμπληρώνοντας πως οι αρχές συγκεντρώνουν πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες.

12:00 | 03.01.2026
«Ο Μαδούρο συνελήφθη από επίλεκτες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από επίλεκτες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα αμερικανός αξιωματούχος. 

Σύμφωνα με το CBS, πρόκειται για κομάντος της περιβόητης Δύναμης Δέλτα (Delta Force).

Άνδρες της επίλεκτης αυτής μονάδας του αμερικανικού στρατού είχαν επίσης διεξαγάγει το 2019 την επιχείρηση στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

 

11:59 | 03.01.2026
11:55 | 03.01.2026
Επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Βενεζουέλα: Αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις οι στόχοι της αμερικανικής επίθεσης
Η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό των ΗΠΑ φέρονται να χτύπησαν πάνω από 100 στρατιωτικούς στόχους στη Βενεζουέλα
11:54 | 03.01.2026
Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο». 

11:52 | 03.01.2026
Εκρήξεις στο Καράκας της Βενεζουέλας
Βενεζουέλα: «Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία μεγάλης κλίμακας επίθεση, συνελήφθη ο Μαδούρο» λέει ο Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει συλληφθεί και βρίσκεται πλέον εκτός χώρας
11:51 | 03.01.2026

Live στο newsit.gr όλες οι καταιγιστικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
168
143
97
67
62
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πώς πατέρας - ήρωας κατάφερε να σώσει 10 νεαρούς από την πύρινη κόλαση στο μπαρ του Κραν Μοντανά: Η δραματική περιγραφή του
Στους 40 οι νεκροί και στους 119 οι τραυματίες - Δύσκολη η ταυτοποίηση των νεκρών λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων - Εξαφανισμένη παραμένει η 15χρονη Αλίκη
Γυναίκες
Το FBI σταμάτησε 18χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα εμπνεόμενος από τον ISIS
Ο 18χρονος Christian Sturdivant σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε παντοπωλείο και fast food εστιατόριο, πριν συλληφθεί από το FBI το οποίο τον είχε στο στόχαστρο από το 2022, που είχε αποπειραθεί να σκοτώσει έναν γείτονά του
Αστυνομικοί του FBI
Newsit logo
Newsit logo