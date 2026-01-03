Live οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τη σύλληψη του Μαδούρο ανακοίνωσε ο Τραμπ μετά την αμερικανική επίθεση

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας ζητά αποδείξεις ζωής για τον Μαδούρο και την σύζυγό του

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο ούτε η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, δήλωσε σήμερα το πρωί η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Απαιτούμε άμεση απόδειξη ζωής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης μαχήτριας Σίλια Φλόρες», ανέφερε η Ροντρίγκες.