Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της οργής! Νέα αποθέωση Πούτιν και επίθεση στην Ευρώπη

Έξω από τον Λευκό Οίκο, ομάδα Αμερικανών που διαφωνεί με την… προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε συγκεντρωθεί για να «φωνάξει» κατά του Αμερικανού προέδρου. Το έκανε με πλακάτ που τον αποκαλούσαν προδότη και ψεύτη και ζητούσαν την ανατροπή του.

Είχαν προηγηθεί οι σκληρές δηλώσεις τόσο του πρώην διευθυντή της CIA, που ζήτησε την καταδίκη του Τραμπ για εσχάτη προδοσία όσο και του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον ΜακΚέιν που δεν έκρυψε τη διαφωνία του με τους χειρισμούς Τραμπ.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να… «μαζέψει» τα όσα είπε για τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και την εμπλοκή της Ρωσίας στις αμερικανικές εκλογές του 2016. «Θεωρώ υπεύθυνες και τις δύο χώρες. Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ υπήρξαν ανόητες. Όλοι μας ήμασταν ανόητοι», είπε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αμέσως, επικρίθηκε για το γεγονός πως ουσιαστικά δεν πιστεύει τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και το FBI αλλά… πιστεύει τον Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος «απάντησε» μέσω twitter. Και επί της ουσίας επανέλαβε ότι δεν εμπιστεύεται τις μυστικές υπηρεσίες των… προηγούμενων προέδρων αλλά μόνο εκείνες με τους ανθρώπους που ο ίδιος διόρισε.

Στο tweet του έκανε λόγο για τους ανθρώπους «μου», στους οποίους έχει μεγάλη εμπιστοσύνη… Έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ: «Έχω ΜΕΓΑΛΗ εμπιστοσύνη στους ανθρώπους ΜΟΥ των μυστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, επίσης αναγνωρίζω ότι για να χτίσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον, δεν μπορούμε να εστιάζουμε αποκλειστικά στο παρελθόν – καθώς οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου, πρέπει να τα πηγαίνουν καλά».

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018

