Ντόναλντ Τραμπ: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά τους πυροβολισμούς στο Χίλτον – Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των Secret Service, δημιουργεί η νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ, τη στιγμή όπου βρίσκονταν στο Χίλτον για το δείπνο των ανταποκριτών, ενημερώθηκαν πως έπεσαν πυροβολισμοί, όταν ένοπλος εισέβαλε στο ξενοδοχείο και όρμησε κατά των μελών της Ασφάλειάς του.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (26.04.2026) με βίντεο να αποτυπώνουν τον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια Τραμπ να απομακρύνονται εσπευσμένα υπό τον κίνδυνο μιας νέας απόπειρας δολοφονίας. Αφού τα μέλη των Secret Service ακινητοποιήσαν τον δράστη, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για δολοφόνο που επιδιώκει να σκοτώσει τη Δημοκρατία.

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας υφίσταται επίθεση από δυνητικό δολοφόνο που επιδιώκει να σκοτώσει», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην προεδρία, περίπου δυο ώρες μετά τους πυροβολισμούς.

Δείτε το βίντεο από την στιγμή της επίθεσης:

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, δεν είναι «ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», σχολίασε κάνοντας ίσως αναφορά για την απόπειρα δολοφονίας του 40ου προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρήγκαν και πάλι στο ίδιο ξενοδοχείο, το 1981.

Αναγνώρισε πάντως ότι η δύναμη που είχε αναπτυχθεί για την ασφάλεια των υψηλών προσώπων στο ξενοδοχείο το έκανε «πολύ ασφαλές».

Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε από πράκτορες που φρουρούσαν τον χώρο προτού πλησιάσει την αίθουσα όπου βρίσκονταν οι υψηλοί προσκεκλημένοι της WHCA.

Μιλώντας για τον δράστη, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι «μοναχικός λύκος».

Σχολίασε πως ο δράστης έφερε πολλά όπλα.

«Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, πολύ καλό, αληθινά πολύ καλό το ότι είδαμε κάποιον να ορμά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία ανέλαβαν δράση πολύ γρήγορα», είπε ο ρεπουμπλικάνος.

Στη συνέντευξή του, αποκάλυψε πως τουλάχιστον ένας πράκτορας των Secret Service τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

Ο πράκτορας αυτός σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φόραγε, διευκρίνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ για τους πυροβολισμούς:

President Trump Delivers Remarks, Apr. 25, 2026

VIDEO:



Panic inside Washington Hilton following gunfire during White House Correspondents’ Dinner.



Panic inside Washington Hilton following gunfire during White House Correspondents' Dinner. — Open Source Intel (@Osint613) April 26, 2026

Οι φωτογραφίες του δράστη

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε φωτογραφίες του δράστη στα social media, για λόγους «διαφάνειας».

Στα πλάνα, φαίνεται ο δράστης να είναι ημίγυμνος και ξαπλωμένος στο πάτωμα ενώ μέλη των Secret Service του έχουν περάσει χειροπέδες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται η στιγμή που ο δράστης ορμά πάνω στους πράκτορες και εκείνοι ξεκινούν τους πυροβολισμούς ώσπου εν τέλει τον πετυχαίνουν και τρέχουν κατά πάνω του.

Βίντεο από την στιγμή που ενημερώνεται ο Τραμπ για τους πυροβολισμούς

New footage shows Trump taking cover and rushed by Secret Service after shooting at the White House Correspondents' Dinner — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 26, 2026

BREAKING: Trump was just rushed off the stage during the White House Correspondents' Dinner. — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

JUST IN: President Trump rushed off stage by Secret Service at White House corespondent dinner. pic.twitter.com/2rnQDWp6oL — Remarks (@remarks) April 26, 2026

More footage of the evacuation pic.twitter.com/Hp7pD370bN https://t.co/MvLhDyFCro — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

New video shows the red carpet moments following a shooting at the White House Correspondents’ Dinner.@KevinPWalling pic.twitter.com/1NROlrBLhD — Open Source Intel (@Osint613) April 26, 2026

«Είναι ασφαλείς»

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ είναι «ασφαλείς», ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (σ.σ. τοπική ώρα· μερικά λεπτά πριν από τις 04:30 ώρα Ελλάδας) υπηρεσία αρμόδια για τη φύλαξη υψηλών προσώπων στις ΗΠΑ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος και η πρώτη κυρία απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τον χώρο.

«Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία είναι ασφαλείς, όπως και το σύνολο των προσώπων υπό την προστασία μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Άντονι Γκουλιέλμι, διευθυντής επικοινωνίας της Secret Service, προσθέτοντας ότι ύποπτος «τέθηκε υπό κράτηση».

Μιλώντας για το επεισόδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι αρχικά δεν ήθελε να φύγει.

«Πάλεψα σκληρά για να μείνω».