Ντόναλντ Τραμπ: Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον Μπάιντεν για την απόπειρα δολοφονίας

Την ευθύνη στον Τζο Μπάιντεν ρίχνουν Ρεπουμπλικάνοι για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον για το τεταμένο κλίμα μέσα στο οποίο διεξάγεται η εκστρατεία

Ενώ απομένουν λιγότεροι από τέσσερις μήνες ως τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, προχθές ο 78χρονος υποψήφιος πρόεδρος Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα, με το πρόσωπο ματωμένο, από προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Μπάτλερ, στην Πενσιλβάνια, όπου εικοσάρης άρχισε να ρίχνει με ημιαυτόματο τουφέκι, τραυματίζοντας τον πρώην πρόεδρο, σκοτώνοντας έναν υποστηρικτή του και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους δυο, προτού πέσει νεκρός από πυρά ελεύθερων σκοπευτών της αστυνομίας.

Παρότι το κίνητρο του νεαρού δράστη παραμένει άγνωστο ως τώρα, όχι ακριβώς λίγοι Ρεπουμπλικάνοι σήκωσαν τον δείκτη και τον έστρεψαν στους πολιτικούς τους αντιπάλους.

«Το κεντρικό πρόταγμα της εκστρατείας Μπάιντεν είναι πως ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Τραμπ είναι αυταρχικός φασίστας, που πρέπει να σταματηθεί με κάθε κόστος. Αυτή η ρητορική οδήγησε απευθείας στην απόπειρα δολοφονίας του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ», υποστήριξε μέσω X προχθές Σάββατο ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων, Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος αναμένεται να γίνει υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ. «Εδώ και χρόνια, κι ακόμη και σήμερα, ακτιβιστές της αριστεράς, δωρητές των Δημοκρατικών και ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν έκαναν αποκρουστικά σχόλια και περιγραφές περί τουφεκισμού του Ντόναλντ Τραμπ», υποστήριξε ο Κρις ΛαΣιβίτα, στέλεχος της ομάδας που διεξάγει την εκστρατεία του πρώην προέδρου.

Το μήνυμα αναπαρήγαγε χθες Κυριακή ο Μάικ Τζόνσον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων: «Καμιά πολιτική προσωπικότητα στην αμερικανική ιστορία, ακόμη λιγότερο στη σύγχρονη ιστορία, πιθανόν μετά τον Λίνκολν, δεν έχει υποστεί τέτοια δαιμονοποίηση και διωγμό από τα μέσα ενημέρωσης, τις ελίτ του Χόλιγουντ, άλλους πολιτικούς και ακόμη το δικαστικό σύστημα».

«Κι όταν εκπέμπεται συνεχώς το μήνυμα ότι η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ θα αποτελούσε απειλή για τη δημοκρατία, ότι η δημοκρατία θα τερματιζόταν, αυτό εξάπτει τα πνεύματα», πρόσθεσε. Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Στιβ Σκαλίζ, ο οποίος το 2017 γλίτωσε από πυρά που θα μπορούσαν να του είχαν στοιχίσει τη ζωή, κατηγόρησε επίσης τους Δημοκρατικούς πως τροφοδοτούν την «εμπρηστική ρητορική».

«Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε την εντολή», έφτασε να υποστηρίξει ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Κόλινς, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, απαιτώντας να ασκηθεί δίωξη στον Τζο Μπάιντεν για «υποκίνηση φόνου».

