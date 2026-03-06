Ντόναλντ Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα εντός των ΗΠΑ από το Ιράν, έχουμε προετοιμαστεί για αυτό»

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε σήμερα (06.03.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ στους Αμερικανούς προειδοποιώντας πως αναμένονται αντίποινα εντός των ΗΠΑ από το Ιράν.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν οι Αμερικανοί πρέπει να ανησυχούν και να περιμένουν οποιαδήποτε «απάντηση» από το Ιράν, ακόμα και σε αμερικανικό έδαφος, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «υποθέτω ναι».

«Νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό όλη την ώρα. Το σκεφτόμαστε διαρκώς, έχουμε προετοιμαστεί. Αλλά ναι, ξέρετε, περιμένουμε κάποια πράγματα. Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», σχολίασε.

Το Time συνόδευσε την συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ με φωτογραφία που έδειχνε τα χαρακτηριστικά κόκκινα καπέλα στα οποία αναγράφονταν το μήνυμα «Make Iran Great Again».

TIME’s new cover: Trump’s war.



After a strike that killed Iran's supreme leader, President Trump tells TIME how he made the decision and what comes next.

Μέχρι στιγμής, από πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχουν σκοτωθεί 6 Αμερικανοί στρατιωτικοί. Το Ιράν από την άλλη μετρά πάνω από 1.300 νεκρούς, στην πλειονότητά τους, άμαχοι.

Ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται σε ετοιμότητα υπό τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν απειλήσει ήδη με πλήγματα τις χώρες της ΕΕ στην περίπτωση που σιωπήσουν στον πόλεμο.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν, ως απάντηση στις μαζικές επιθέσεις, έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones κατά του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου, οδηγώντας στα άκρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για πόλεμο διαρκείας ενώ το Ιράν δηλώνει πως είναι έτοιμο και έχει όλες τις δυνάμεις να αντέξει και να νικήσει τον πόλεμο.