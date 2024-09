Ντόναλντ Τραμπ: Ψηφοφόρος του το 2016 και αντί – Πούτιν είναι ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ που επιχείρησε να τον πυροβολήσει ενώ έπαιζε γκολφ

Οικοδόμος, εμμονικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, σφοδρός πολέμιος του Πούτιν και ψηφοφόρος του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 είναι ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ που κρατείται από τις αμερικανικές αρχές για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ – τη δεύτερη σε διάστημα λίγων μηνών.

Ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ, τον οποίο κατονομάζουν τα αμερικανικά μέσα ως τον δράστη της φερόμενης απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ, είχε γράψει ένα βιβλίο (που είχε εκδώσει μόνος του) για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ είχε ο ίδιος προσπαθήσει να καταταγεί στο ουκρανικό μέτωπο, χωρίς επιτυχία.

Είχε μάλιστα επισκεφτεί το Κίεβο και τη Μαριούπολη, λίγους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ενώ ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

Ο 58χρονος Ρουθ, έχει συλληφθεί αφού πράκτορες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών «άνοιξαν πυρ εναντίον ενός ενόπλου» ο οποίος έφερε καλάσνικοφ AK-47 κοντά στο γήπεδο του γκολφ του Τραμπ στη Φλόριντα, όπου ο πρώην πρόεδρος έπαιζε χθες, Κυριακή.

Ο ύποπτος είχε κρυφτεί μέσα σε θάμνους και στη συνέχεια είχε διαφύγει με ένα μαύρο αυτοκίνητο, πριν εντοπισθεί από τις αρχές, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Ο τοπικός σερίφης δήωσε ότι ο ύποπτος ήταν «σχετικά ήρεμος» μετά τη σύλληψή του.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί CNN και CBS μετέδωσαν ότι ο Ρουθ είναι ένας ανεξάρτητος κατασκευαστής κατοικιών στη Χαβάη και μόνιμος κάτοικος από το 2018. Έχει ποινικό μητρώο δεκαετιών και δημοσιεύει τακτικά άρθρα για την πολιτική και την επικαιρότητα, επικρίνοντας μερικές φορές τον Τραμπ. Επίσης ήταν αξιόπιστος δωρητής για σκοπούς και υποψηφίους των Δημοκρατικών.

Με βάση τα προφίλ του στα social media – τα οποία διαγράφτηκαν μέσα σε ώρες αφότου έγινε η απόπειρα εναντίον του Τραμπ – είναι θερμός υποστηρικτής της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία και είχε καταβάλει προσπάθειες να στρατολογήσει κόσμο για να πάει εκεί να πολεμήσει.

Ο Ρουθ είχε εκφράσει ξεκάθαρα την υποστήριξή του προς την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. «Είμαι έτοιμος να πάρω το αεροπλάνο για την Κρακοβία και να πάω στα σύνορα της Ουκρανίας για να δηλώσω εθελοντής, να πολεμήσω και να πεθάνω. Μπορώ άραγε να γίνω το παράδειγμα ότι οφείλουμε να νικήσουμε;» είχε γράψει σε μήνυμά του στο X το Μάρτιο 2022.

Το Γαλλικό Πρακτορείο είχε πάρει συνέντευξη από τον Ρουθ στα τέλη Απριλίου 2022 στο Κίεβο, όταν είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση υποστήριξης προς τους Ουκρανούς που ήταν παγιδευμένοι στη Μαριούπολη.

«Ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης και πρέπει να τελειώνουμε μαζί του. Είναι ανάγκη συνεπώς όλοι, σε ολόκληρο τον κόσμο, να σταματήσουν αυτό που κάνουν και να έρθουν εδώ τώρα», είχε δηλώσει τότε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο οικοδόμος Ryan Wesley Routh, θεωρείται ότι πέρασε χρόνο στην Ουκρανία τις πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν ο πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε ξένους εθελοντές να ενταχθούν στη νεοσύστατη «Διεθνή Λεγεώνα» για να βοηθήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις να πολεμήσουν τη Ρωσία.

Ενώ η πρόσκληση προοριζόταν να προσελκύσει μόνο ειδικευμένους πρώην στρατιώτες, προσέλκυσε επίσης πολλούς χωρίς προσόντα ή εμπειρία για να πολεμήσουν. Ένας πρώην αξιωματούχος της Λεγεώνας δήλωσε στην Telegraph: «Αυτός (ο Routh) ήταν κατά κάποιο τρόπο διαβόητος μέσα και γύρω από τη Λεγεώνα από το 2022.

Υποσχόταν πάντα εκατοντάδες νεοσύλλεκτους από το Αφγανιστάν και τη Συρία κάτι που δεν έγινε ποτέ και τους οποίους ο ουκρανικός στρατός δεν ήθελε ούτως ή άλλως, καθώς θα αποτελούσαν τεράστιο κίνδυνο» είπε και συνέχισε:

«Προσπαθούσε να εμπλακεί στη στρατολόγηση και στην πραγματικότητα παρενέβαινε μόνο. Τον φώναξαν πολλές φορές οι άνθρωποι της Λεγεώνας και του είπαν να σταματήσει τις ανοησίες του, αλλά αυτό δεν φάνηκε να τον σταματά. Ως επί το πλείστον ήταν αρκετά εκκεντρικός. Μπορούσα να μυριστώ από χιλιόμετρα μακριά ότι ήταν σκέτος μαλ@ς».

Ένα άλλο μέλος της Λεγεώνας εξέδωσε προειδοποίηση για τον Ρουθ πριν από αρκετούς μήνες, λέγοντας ότι «δεν είχε ποτέ σχέση» με την ομάδα και ότι «έλεγε ψέματα σε πολλούς ανθρώπους».

Η Διεθνής Λεγεώνα για την Υπεράσπιση της Ουκρανίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο Ρούθ «δεν ήταν ποτέ μέλος και δεν συνδέθηκε με την οργάνωση με οποιαδήποτε ιδιότητα».

Ο ύποπτος για τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, που κατονομάζεται ως Ράιαν Γουέσλι Ρούθ, ψήφισε τον πρώην πρόεδρο το 2016.

