Ντόναλντ Τραμπ: Σήμερα το Ιράν θα δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα

«Το Ιράν δεν είναι πλέον ο "νταής της Μέσης Ανατολής", αλλά αντίθετα "ο ηττημένος της Μέσης Ανατολής"»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Kevin Lamarque

Με μια ανάρτησή του μόλις λίγες ώρες μετά το διάγγελμα του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε απειλώντας το Ιράν για ένα νέο σκληρό χτύπημα που αναμένεται σήμερα Σάββατο (7.3.26). 

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Το Ιράν, το οποίο δέχεται πολύ σκληρά πλήγματα, έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει παραδοθεί στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους πυροβολήσει ξανά. Αυτή η υπόσχεση έγινε μόνο λόγω των αδιάκοπων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Επιδίωκαν να καταλάβουν και να κυριαρχήσουν στη Μέση Ανατολή».

«Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χάνει, μετά από χιλιάδες χρόνια, από τις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Μου είπαν: “Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ”. Τους απάντησα: “Παρακαλώ!”» σημείωσε.

 

«Το Ιράν δεν είναι πλέον ο “νταής της Μέσης Ανατολής”, αλλά αντίθετα “ο ηττημένος της Μέσης Ανατολής” και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή – πιο πιθανό – να καταρρεύσει πλήρως» τόνισε.

«Σήμερα το Ιράν θα δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα!» σημείωσε και πως ακόμα και άνθρωποι και ομάδες ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν ήταν στόχοι πλέον βρίσκονται υπό σοβαρή εξέταση «για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν».

Κόσμος
