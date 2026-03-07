Μασούντ Πεζεσκιάν: Όνειρο η παράδοση άνευ όρων του Ιράν – Δεν θα επιτεθούμε ξανά σε γειτονικές χώρες

Όνειρο θερινής νυκτός χαρακτήρισε ούτε λίγο ούτε πολύ ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, την παράδοση άνευ όρων του Ιράν σε Ισραήλ και ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, χαρακτήρισε την απαίτηση των ΗΠΑ για «παράδοση άνευ όρων» ως «ένα όνειρο που θα πάρουν στον τάφο τους», σε ομιλία του που προβλήθηκε το Σάββατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα «θα σταθεί μέχρι τέλους» και δεν πρόκειται να υπάρξει παράδοση, καλώντας τους Ιρανούς να αφήσουν στην άκρη τις εσωτερικές διαφωνίες και να ενωθούν για την υπεράσπιση της χώρας.

Iranian President Masoud Pezeshkian says the country’s Temporary Leadership Council has approved a halt to attacks on neighboring states, unless those countries launch attacks against Iran first.



Is Tehran now trying to contain the situation before it spirals out of control? https://t.co/piRSuEVHZ4 pic.twitter.com/HTU2SJgLeH — Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) March 7, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι γειτονικές χώρες στον Κόλπο δεν θα δεχθούν πλέον επίθεση από το Ιράν, εκτός κι αν εξαπολυθούν πλήγματα από τις χώρες αυτές.

«Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας αποφάσισε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις στις γειτονικές χώρες, ούτε εκτοξεύσεις πυραύλων, εκτός κι αν προέλθει από τις χώρες αυτές επίθεση κατά του Ιράν», είπε.

Αρκετές χώρες του Κόλπου φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Οι γειτονικές χώρες του Ιράν έχουν στοχοθετηθεί από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους από την αρχή της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν δήλωσε ότι στοχοθετεί μόνο αμερικανικά συμφέροντα ή βάσεις, κάτι που αμφισβητούν οι χώρες που έχουν αποτελέσει στόχο.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.