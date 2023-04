Ιστορία γράφεται σήμερα (4/4) στο Μανχάταν όπου ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται στο δικαστήριο για να του απαγγελθούν κατηγορίες, οι οποίες μέχρι και την τελευταία στιγμή παραμένουν άγνωστες.

Οι κατηγορίες αφορούν τουλάχιστον ένα κακούργημα για την δωροδοκία της πρωταγωνίστριας ερωτικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές το 2016.

Λίγο μετά τις 20.30 ώρα Ελλάδας, ο Τραμπ έφτασε στο δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συνελήφθη και αυτή την ώρα κρατείται από την αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτών των ιστορικών στιγμών, θα του πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα και αμέσως μετά θα μπει στη δικαστική αίθουσα.

35.000 αστυνομικοί έχουν διασκορπιστεί στη Νέα Υόρκη ενώ στήθηκαν ακόμα και μεταλλικοί φράχτες γύρω από τον Πύργο Τραμπ, από όπου ο ίδιος αναχώρησε μετά τις 20.00 ώρα Ελλάδας, δείχνοντας τη μπουνιά του προς το πλήθος, ως ένδειξη ότι παραμένει δυνατός…

Λίγο πριν την άφιξη του Τραμπ, επικράτησε ένταση έξω από το δικαστήριο στο Μανχάταν όπου φαντατικοί υποστηρικτές του ζητούσαν «Δικαιοσύνη» ενώ στο σημείο έχουν πάει και πολέμιοί του που ζητούν να καταδικαστεί.

