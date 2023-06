Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνελήφθη σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 21.00 (ώρα Ελλάδας). Την είδηση μετέδωσε το CNN.

Ο ίδιος δήλωσε αθώος για τα 37 κακουργήματα, σύμφωνα με το CBS…

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα, έφτασε στο δικαστήριο του Μαϊάμι για να του απαγγελθούν κατηγορίες επειδή κράτησε παρανόμως διαβαθμισμένα έγγραφα όταν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο και είπε ψέματα σε αξιωματούχους που επιχείρησαν να τα ανακτήσουν.

#CNN reporting that #Trump is under arrest and in federal custody



