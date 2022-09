Τουλάχιστον έξι άμαχοι, περιλαμβανομένου ενός εφήβου, σκοτώθηκαν σήμερα από πυραυλικό πλήγμα στο κέντρο της υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών πόλης Ντονέτσκ, δήλωσαν οι αρχές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία.

Οι αυτονομιστές που εγκαταστάθηκαν από τους Ρώσους επέρριψαν στις ουκρανικές δυνάμεις την ευθύνη για το πλήγμα σε μια κλειστή αγορά στο κέντρο της πόλης, πρωτεύουσα της υποστηριζόμενης από τη Ρωσία αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ (DPR), η οποία πρόκειται να διοργανώσει δημοψήφισμα για την ενσωμάτωσή της στη Ρωσία.

“Ο στρατός της Ουκρανίας πυροβολεί στο κέντρο του Ντονέτσκ”, ανέφερε το αρχηγείο του στρατού της DPR σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δημοσιογράφος του Reuters στο σημείο είδε το πτώμα ενός εφήβου και άλλων τεσσάρων, μαζί με αρκετούς τραυματισμένους πολίτες.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το Κίεβο.

In #Donetsk, an indoor market was shelled, one of the shells hit a bus. The head of the occupation administration reports that 5 people were killed.



Preparations for the "referendum" are in full swing. The invaders do not change their methods. pic.twitter.com/rtcT1bTSyr