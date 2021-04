Στην απέλαση όσων εμπλέκονται στη γυμνή φωτογράφιση που έγινε σε μπαλκόνι πολυώροφου κτιρίου στο Ντουμπάι, προχωρούν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Εικόνες από το περιστατικό κάνουν τον γύρο των social media και να γίνονται ακόμα και συλλήψεις.

Οι πρώτες πληροφορίες από διεθνή ΜΜΕ έκαναν λόγο για ένα δρώμενο που διοργάνωσε ιστοσελίδα από το Ισραήλ η οποία «επιστράτευσε» μοντέλα. Οι εικόνες των 15 γυμνών γυναικών κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media από αργά το βράδυ του Σαββάτου και προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις. Όπως αποκαλύπτεται όμως, δεν επρόκειτο μόνο για μοντέλα, καθώς μία από τις εικονιζόμενες είναι δικηγόρος από την Ουκρανία, με την οικογένειά της να πιστεύει πως απλά έκανε διακοπές στο Ντουμπάι!

