Η αστυνομία στο Ντουμπάι κατέσχεσε 500 κιλά καθαρής κοκαΐνης αξίας μεγαλύτερης από 117,5 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια εφόδου, όπως ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι.

Η αστυνομία του Ντουμπάι συνέλαβε ένα άτομο με καταγωγή από χώρα της Μέσης Ανατολής, το οποίο λειτουργούσε ως μεσάζων για ένα διεθνές δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης και ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε η ίδια πηγή.

