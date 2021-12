Σφοδρή κριτική έχει δεχθεί στα social media – και όχι μόνο – o Vishal Garg, ο επικεφαλής της εταιρίας Better.com που επέλυσε 900 εργαζόμενους με… μια κλήση στο Zoom. Η «θύελλα» των σκληρών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι αναφορές σε μεγάλα διεθνή ΜΜΕ φαίνεται πως οδήγησαν τον CEO στο να απολογηθεί…

Ο επικεφαλής της εταιρίας Better.com, που ασχολείται με την έκδοση ψηφιακών στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ, απέλυσε κυνικά 900 εργαζόμενους λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, με το βίντεο από την κλήση μέσω Zoom να κάνει τον γύρο των social media. Καθισμένος σε ένα γραφείο, ο Vishal Garg ανακοίνωσε στους εργαζόμενους πόσο… στενοχωρημένος είναι, πόσο… δύσκολη είναι η στιγμή για εκείνον, πως είναι η δεύτερη φορά στη ζωή του που κάνει κάτι τέτοιο και πως την προηγούμενη… είχε βάλει τα κλάματα.

«Αν είστε σε αυτή την κλήση, είστε μέρος της άτυχης ομάδας που απολύεται. Η εργασία σας εδώ σταματά άμεσα. Σας εύχομαι κάθε τύχη, σας ευχαριστώ για όσα κάνετε για την Better» λέει στο βίντεο.

Μετά λοιπόν την κατακραυγή και τον σάλο που δημιουργήθηκε, ο επικεφαλής της εταιρίας Better.com – σύμφωνα με το businessinsider.com – αποφάσισε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. «Πήρα την απόφαση προχωρήσω σε απολύσεις, αλλά η επικοινωνία δεν έγινε με τον σωστό τρόπο. Πράττοντας έτσι, σας ντρόπιασα» αναφέρει – μεταξύ άλλων – ο Vishal Garg, προσθέτοντας ότι «Ο τρόπος με τον οποίο κοινοποίησα την είδηση χειροτέρευσε μια ήδη δύσκολη κατάσταση».

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκα τις απολύσεις την περασμένη εβδομάδα. Δεν κατάφερα να επιδείξω τον απαιτούμενο σεβασμό και την εκτίμηση στους ανθρώπους που συνεισέφεραν στην Better.com», αναφέρει ο Vishal Garg.

Και προσθέτει: «Πήρα την απόφαση προχωρήσω σε απολύσεις, αλλά η επικοινωνία δεν έγινε με τον σωστό τρόπο. Πράττοντας έτσι, σας ντρόπιασα. Ο τρόπος με τον οποίο κοινοποίησα την είδηση χειροτέρευσε μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Λυπάμαι βαθιά και δεσμεύομαι να διδαχθώ από την κατάσταση».

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων για όλα όσα καταφέρατε στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών», καταλήγει στην δήλωσή του.

Read the memo Better CEO Vishal Garg sent apologizing that he 'blundered the execution' of mass layoffs at the online mortgage startup https://t.co/9UVoLJY8aQ